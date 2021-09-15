Kia’dan ilham hikâyeleri devam ediyor

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia, Türkiye’de gerçek Kia kullanıcılarının kendi araçlarıyla rol aldığı bir reklam serisi yayınladı.

“İlham veren hareket” sloganından yola çıkan “İlham Hikâyeleri” başlıklı seriye Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay, Kore gazisi Necip Çakmak, eğitim uzmanı Ayşegül Aldemir ve tenis oyuncusu Ayla Aksu gibi isimler konuk oldu.

Her biri Kia kullanıcısı olan isimlerin günlük rutinlerinden bahsederken araçlarıyla hareket halinde olmanın kendilerini çıkardığı ilham yolculuğunu anlattıkları seri Done Agency tarafından hayata geçirildi.