Kia’dan Bu Fırsatlar Kaçmaz Dedirten Kasım Ayına Özel Avantajlar

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia, her ay düzenlediği kampanyalarla otomobilseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kia kasım ayına özel olarak Sportage, Stonic, Rio ve Picanto modellerini uygun faiz fırsatları ile sunuyor.

Sportage, Black Edition modeliyle kasımda bir başka

Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, 1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle iddialı performansını sürdüren Sportage, dizel otomatik ve sınırlı sayıda üretilen Black Edition versiyonuyla birlikte SUV’daki iddiasını pekiştiriyor.

Özel olarak üretilen ve tamamen siyah rengin hakim olduğu Black Edition ve dizel otomatik Sportage’lar kasım ayı sonuna kadar 150 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0,99 faiz fırsatıyla Kia yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor.

Sonbaharın keyfini Stonic, Picanto ve Rio ile çıkarın

Reddot ve iF Tasarım Ödülleri’nin sahibi, sürüş konforuyla şehrin ikonik SUV’u olan Kia Stonic; Sportif ve ikonik dış tasarımı, benzersiz karakteriyle A segmentinin iddialı oyuncusu Picanto 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile satışa sunuluyor.

Sınıfının en ferah kabinine ve yüksek bagaj kapasitesine sahip şehrin renkli yüzü Kia Rio da yine 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı ile yeni sahiplerini bekliyor.