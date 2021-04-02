Kia’dan bahar fırsatları

Kia, bahar fırsatlarıyla otomobilseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Marka, nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı kampanyaları tüketicilerle buluştururken, hafif ticari aracı olan Bongo’da ise sıfır faiz fırsatına devam ediyor.

Sportage ile SUV sahibi olmanın tam zamanı

Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, C SUV sınıfında iddialı performansıyla dikkat çeken Sportage, avantajlı kampanyasıyla SUV meraklılarını Kia ailesine davet ediyor. Otomatik şanzıman seçeneği ve tasarımıyla heyecan uyandıran Sportage, nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 fırsatıyla satışa sunuluyor. Sportage Cool Benzinli MT ise 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 avantajıyla prestijinden ödün vermek istemeyen ve SUV konforunu yaşamak isteyenleri bekliyor.

SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle bir araya getiren Kia XCeed ise nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor.

Picanto, Rio ve Stonic gücüyle fark yaratmaya devam ediyor

Sportif ve ikonik dış tasarımı ve benzersiz karakteriyle A segmentinin lideri Picanto, makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic; 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor.

Manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile Kia’nın nisan ayı kampanyalarına dahil olan, modern tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor.

Kia’nın benzersiz gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle ticarette vazgeçilmeyen modeli Bongo, sıfır faiz fırsatıyla ticarette gücüne güç katmak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan Bongo, nisan ayında da KOBİ’lerin gözdesi olmayı sürdürüyor.