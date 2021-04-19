Kia’dan araç alacaklara 100 bin TL destek

Kia Türkiye, tüketicilere nisan ayı boyunca önemli alım destekleri verecek. Marka, nisan ayında binek modellerinde 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı kampanyaları tüketicilerle buluşturmakta. Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, C-SUV sınıfındaki Sportage avantajlı kampanyasıyla SUV meraklılarını Kia ailesine katılmaya davet ediyor. Otomatik şanzıman seçeneği ve tasarımıyla dikkat çeken Sportage nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 fırsatıyla satışa sunulmakta. . Çarpışma önleme asistanı, kör nokta uyarı sistemi, otonom park asistanı, trafik işareti tanıma sistemi gibi özelliklere sahip otomobilde ısıtmalı ön-arka koltuklar da yer alıyor.

231.6 bin TL’ye Sportage fırsatı

Sportage Cool Manuel ve benzinli versiyon ise 231 bin 600 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor. 132 beygir gücündeki SUV aracı almak isteyenlere 50 bin TL krediye 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajı mevcut. SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle bir araya getiren Kia XCeed de nisan ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor. Sportif ve ikonik dış tasarımı ve benzersiz karakteriyle A segmentinin lideri Picanto, makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic; 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatına sahip.

Hafif ticaride faiz yine sıfır

Manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile Kia’nın nisan ayı kampanyalarına dahil olan, modern tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan Ceed ve Ceed STW modelleri de 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla sunuluyor. Kia’nın gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle ticarette vazgeçilmeyen modeli Bongo, sıfır faiz fırsatıyla ticarette gücüne güç katmak isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor. 50 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan Bongo, nisan ayında da KOBİ’lerin gözdesi olmayı sürdürmeyi hedefliyor.