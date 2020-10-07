KIA’da sonbahar kampanyalarla devam ediyor

KIA ayrıca, ekim ayı kampanyası kapsamında Ceed modelini 70 bin TL ve 18 ay yüzde 0,89 faiz seçeneğiyle sunarken, Picanto modelini ise 40 bin TL ve 18 ay yüzde 0,89 faiz avantajıyla otomobilseverlerle buluşturuyor.

KOBİ’lerin yol arkadaşı Bongo ise 40 bin TL’ye yüzde 0 faiz ve 12 ay taksit avantajıyla yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

KIA, ekim ayında da ödemelerde erteleme ve faiz fırsatları sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında otomobilseverler Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’daki uygun faiz fırsatları ile yeni bir KIA sahibi oluyor.

Sportage’ı şimdi al, nisanda ödemeye başla

Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, 1.6 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle iddialı performansını sürdüren KIA Sportage, ekim ayı sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla KIA yetkili satıcılarında SUV severleri bekliyor. KIA Sportage satın alanlar ayrıca, şimdi al nisanda öde kampanyası kapsamında ödemelerini 6 aya kadar erteleyebiliyor.

SUV severlerin yüzü ekimde de gülüyor

SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle bir araya getiren XCeed, düşük yakıt tüketimiyle rekor kıran ve makyajlı yeni görünümüyle hibrit SUV sınıfının en cazibeli tasarımına sahip olan Niro ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla bu sonbaharda SUV sahibi olmak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarına davet ediyor.

Reddot ve iF Tasarım Ödülleri’nin sahibi KIA Stonic ise ekim ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Vade ve faiz fırsatları devam ediyor

C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed, ekim sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,89 faiz fırsatıyla; makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio ise 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faizle satışa sunuluyor. Sportif ve ikonik dış tasarımı, benzersiz karakteriyle A segmentinin iddialı oyuncusu ve lideri olan Picanto ise ekim ayında 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.

Yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik tarzıyla KOBİ’lerin tercihi olan Bongo, ekim sonuna kadar 40 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde 0 faizle KIA yetkili satıcılarında yeni sahiplerini bekliyor.