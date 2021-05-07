Kia’da fırsatlar hız kesmeden devam ediyor

Kia, mayıs ayı fırsatlarıyla otomobilseverlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Marka, mayıs ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0,99 faiz avantajlı kampanyalarla tüketicilerle buluşturuyor.

SUV’un vazgeçilmezi Sportage’da avantajlar devam ediyor

C SUV sınıfında ezberleri bozan Sportage, avantajlı kampanyasıyla iddiasını artırıyor. Performans ve yakıt tasarrufunu bir arada sunan, 1.6 litre dizel motoru, otomatik şanzıman seçeneği ve iddialı tasarımıyla heyecan uyandıran Kia Sportage, mayıs ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 fırsatıyla satışa sunuluyor.

Geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren, daha kompakt ve sportif çizgilere sahip Kia XCeed ise mayıs ayına özel 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor.

Güçlü üçlü Picanto, Rio ve Stonic mayıs ayında da güçlü

Sınıfının üstünde iç hacmi, şehrin dinamizmini yansıtan tasarımıyla dikkat çeken ve A segmentinin lideri olan Picanto; makyaj operasyonuyla B segmentindeki konumunu güçlendiren Rio; SUV konforuna ve tasarım ödüllerine sahip olan Stonic; 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor.

C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed ve Ceed STW modelleri de manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.