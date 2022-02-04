Kia’da fırsatlar devam ediyor

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, şubat ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilerine avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde Picanto, Stonic, Rio, Bongo, Ceed HB, Ceed SW ve XCeed avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Picanto ile yolculuğa sıfırdan başlayın

Kompakt ve dinamik görünümü ile sınıfının çok daha ötesinde bir konfor sunan ve A segmentinin lideri olan Picanto, 50 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz fırsatı ile yolculuğa yepyeni bir deneyim getirerek şehrin tadını çıkarmak isteyenlerle buluşuyor.

Kia birçok modelde avantajlı faiz oranları sunuyor

Modern, yenilikçi çizgileri ve yüksek taşıma kapasitesiyle fark yaratan Rio, B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken Stonic ve ticaretin bel kemiği Bongo; 70 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz ile güç ve heyecan tutkunlarına sesleniyor.

Rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed HB, Ceed SW ve uygun yüksekliği ve güçlü motoru ile SUV keyfini yaşatan XCeed ise 90 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,29 faiz fırsatı ile meraklılarını Kia yetkili satış noktalarına davet ediyor.