Kia’da bahar fırsatları devam ediyor

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Kia, nisan ayında da özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Marka, nisan ayı kampanyaları çerçevesinde Stonic, Rio, XCeed, Ceed HB, Ceed STW, Sportage, Picanto ve Bongo modellilerinde sunduğu avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Kia birçok modelde avantajlı faiz oranları otobilseverleri karşılıyor

Rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed HB ve Ceed STW ile yüksek bagaj kapasitesi, modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faizle meraklılarıyla buluşuyor.

Sportifliğiyle yollarda keyif dolu anlar yaşatan Picanto ve yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik yapısıyla KOBİ’lerin vazgeçilmez tercihi Bongo ise 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz ile sunuluyor.

SUV severlere avantajlı fırsatlar devam ediyor

Etkileyici tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken SUV modeli XCeed ve B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla farklılaşan Stonic ile beşinci nesliyle yeniden C SUV segmentine iddialı bir giriş yapan Sportage, 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz fırsatı ile Kia sahibi olmak isteyenleri shoowroomlarda bekliyor.