KIA, yeni reklam filminde “Gücün Yeni Haliyle Tanışmaya” çağırıyor

Güç ve heyecan tutkunu otomobilseverlere “Gücün Yeni Haliyle Tanışın” sloganıyla seslenen KIA, yeni reklam filminde yoldaki ve potadaki gücün sahiplerini bir araya getirdi. Dinamik tasarımları ve sportif çizgileriyle KIA’nın güçlü üçlüsü olan Stonic, Rio ve Picanto’nun yollarda boy gösterdiği filmde, basketbolun güçlü üçlüsü ise sahada boy gösteriyor.

Gücünü yenilemek isteyenleri KIA’nın yenilenen modellerine davet eden film, yolların ve potanın güçlülerinin buluşmasıyla sona eriyor.

Reklamveren: KIA Türkiye

Reklamveren Yetkilisi: Berna Erol, Öykü Öztürk, Serdar Eminoğlu

Reklam Ajansı: Done Agency

Kurucu - Yaratıcı Yönetmen: Necip Duman

Yaratıcı Ekip: Yiğit İtmeç, Müge Durukan, Selim Çoygun

Müşteri İlişkileri: Anıl Erensoy

Sosyal Medya Yöneticisi: Samet Gökdere

Prodüksiyon Şirketi: Filmhakika

Yönetmen: Öncü Gürsoy