Kia yeni logosu ile göz doldurdu

Son dönemde otomobil üreticileri arasında yeni bir trend boy gösterdi. Logo yenileme. Hatırlanacağı üzere son olarak Volkswagen logosunu yenileme kararı almıştı. Ondan önce de BMW logosunda ufak çaplı değişikliklere gitmişti.

Şimdi ise Güney Kore’nin önde gelen otomobil üreticilerinden Kia logo değiştirme kararı aldı. Üstelik Kia, BMW ya da Volkswagen gibi mevcut logo üzerinde ufak değişiklikler yapmadı. Direkt olarak daha modern ve daha sportif görünen bir logo tasarımına geçti.

Genel olarak otomobil üreticileri logo değiştirse de çok fazla radikal değişikliklere imza atmıyorlar. Bunu Volkswagen’in son iki logosuna bakarak rahatlıkla anlayabilirsiniz.

Nitekim aynı şey sektördeki diğer isimler için de geçerli. Fakat Kia, yeni logosuyla farklı bir karaktere büründüğünün de mesajlarını verdi.

Kia’nın eski logosunda direkt olarak firmanın ismi yazıyordu. Aslında yeni logoda da bu açıdan değişen birşey yok. Fakat Kia’nın yazılış şekli baştan aşağı değişmiş durumda. Dilerseniz Kia’nın yeni logosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere Kia’nın yeni logosu eskisine nazaran çok daha sportif bir görünüme sahip.

Bu arada dip not olarak şunu da belirtelim. Kia hali hazırda Hyundai’nin alt kuruluşlarından biri haline geldi.