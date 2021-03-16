Kia, yeni elektrikli otomobili yeni EV6'nın görüntülerini sergiledi

EV6: Kia’nın yeni tasarım felsefesinden yararlanan ilk araç

EV6, sportif crossover’dan ilham alan bir tasarıma sahip. Otomobil şirketin “Opposites United” adını verdiği ve en az beş sütundan oluşan Kia’nın yeni tasarım felsefesinden yararlanan ilk araç olarak öne çıkıyor.

Kia tasarım şefi Karim Habib bu videoda bunun ne anlama geldiğini açıklıyor; “Doğa için Cesur” ” Akıl Sevinci, “İlerleme Gücü”, “Yaşam için Teknoloji” ve “Huzur için Gerginlik.”

Kia’nın ilk özel elektrikli otomobili olarak dikkat çeken EV6’ya dair Karim Habib şöyle açıklıyor; “insan merkezli, ilerici tasarım ve elektrikli gücün vitrini. EV6’nın yeni elektrikli araç pazarı için ilgi çekici ve ilgili bir model olduğuna şiddetle inanıyoruz. EV6 ile fütüristik bir EV olarak benzersiz bir alan sağlarken, saf ve zengin hacimlerde sofistike, yüksek teknoloji özelliklerinin bir kombinasyonunu kullanarak farklı, etkili bir tasarım oluşturmayı hedefledik” dedi.

Kia, Niro‘nun gaz-hibrit modellerinin yanı sıra elektrikli aktarma organlarına sahip yeni versiyonuna sahip olduğu için EV6’yı ilk “özel pil elektrikli aracı” olarak tanımlıyor. EV6, ana şirket Hyundai‘nin yeni E-GMP platformu etrafında inşa edildi ve duyurulan ikinci E-GMP aracıdır olarak tanıtıldı.

Otomobil hakkında daha fazla teknik ayrıntı için, EV6‘nın tam olarak ortaya çıkmasını beklemeniz gerekecek. Kia henüz etkinlik için bir tarih açıklamadı, ancak etkinliğin Mart ayında olacağını belirtiyor.