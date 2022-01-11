Kia vites yükseltti: 2022’de 3 milyondan fazla araç satmayı hedefliyor

Kia Global, 2021 yılında geçen seneye oranla yüzde 6,5 artışla 2 milyon 777 bin 56 adet araç satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Markanın Güney Kore dışındaki pazarlarda 2021 satışları, geçen yıla göre yüzde 9,1 artışla 2 milyon 242 bin 40 adede ulaşırken Güney Kore’deki satışları ise 535 bin 16 adet olarak gerçekleşti. Kia, Türkiye’de ise 2021 yılında 16 bin 583 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 2,25’e yükseltti.

Model bazında, Kia’nın amiral gemisi ve SUV segmentinin beğenilen oyuncusu Sportage 2021 küresel satış sıralamasında 363 bin 630 adetle birinci olurken, onu 298 bin737 adetle Türkiye’de satışı olmayan SUV modeli Seltos ve 240 bin 627 adetle Forte Sedan (Cerato) izledi.

2022 yılında 3,15 milyon adetlik küresel satış hedefleyen Kia, bölgelere göre Güney Kore’de 562 bin adet ve Güney Kore dışındaki pazarlarda 2,59 milyon adet araç satmayı hedefliyor.

Kia, 2022’de üretim planlarını optimize ederek ve tedarik zinciri aksaklıklarının etkisini en aza indirerek satış ivmesini korumayı, benzersiz elektrikli ulaşım ürün gamıyla küresel elektrikli araç pazarında liderliği hedefliyor. Kia, bu yıl şirketin sürdürülebilir ulaşım çözümleri sağlayıcısı olma kararlılığını yansıtan Kia EV6 GT ve tamamen yeni Niro gibi merakla beklenen birkaç modelini de tanıtacak. Kia EV6 ve Yeni Niro’nun bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.