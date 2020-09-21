KIA ve Anadolu Efes Spor Kulübü altıncı yılda da birlikte

KIA, Türk basketbolunun öncüsü Anadolu Efes Spor Kulübü’nü kesintisiz olarak altıncı yılda da desteklemeye devam ediyor. Destek kapsamında Anadolu Efes Spor Kulübü’nün oyuncuları bu yıl da KIA’nın amiral gemisi Sportage’ı kullanacak. KIA anlaşma kapsamında, basketbol maçlarını da olumsuz etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle taraftar iletişimini dijital kanallar üzerinden gerçekleştirecek.

Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası olan KIA, Anadolu Efes Spor Kulübü’yle gerçekleştirdiği iş birliğini 2020 – 2021 sezonu boyunca da devam ettiriyor. Böylece kulübü 5 yıldır aralıksız destekleyen KIA, iş birliğini 1 yıl daha uzatarak, Türk basketbolunun gelişimi için önemli bir adım da atmış oldu.

İş birliği kapsamında Anadolu Efes’in araç sponsorluğunu üstlenen KIA’nın amiral modeli Sportage sezon boyunca kulübün basketbolcuları tarafından kullanılacak.

Sinan Erdem’de KIA desteği sürüyor

Dijital ortamda kesintisiz desteğini sürdüren KIA, geçtiğimiz yıl birçok Turkish Airlines Euroleague maçında çeşitli etkinliklerle taraftarları coşturmuş, mart ayında gerçekleştirdiği yarışmayla da hem iç hem de dış tasarımıyla dikkat çeken Stonic model aracı kazanan talihliye Sinan Erdem Spor Salonu’nda hediye etmişti.

KIA, iş birliği kapsamında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Covid-19 salgını nedeniyle sezon maçlarının bir bölümü seyircisiz oynanacak olsa da reklam panolarında ve dijital ekranlarda yer alacak.

KIA, bu yıl da sürpriz aktiviteleriyle ve dijital çalışmalarıyla Anadolu Efes takımının ve taraftarının yanında olmaya devam edecek.