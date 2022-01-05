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Kia Türkiye’ye yurtdışından inovasyon ödülü
Kia Türkiye, Kia Europe tarafından her yıl düzenlenen “Kia Teknisyen & İnovasyon Programı” kapsamında büyük ödüle layık görüldü. Program kapsamında düzenlenen K-Tip ödüllerinde, Kia Türkiye’nin Bursa Yetkili Satıcısı ve Servisi Şentürk’te görev yapan teknisyen Mustafa Kara, sunmuş olduğu onarım projesiyle Avrupa ülkelerindeki Kia teknisyenlerinin katıldığı K-Tip yarışmasında bu yılın birincisi oldu.
Otovitrin 05.01.2022, 11:55
Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor’un markası Kia Türkiye, Kia Europe’un düzenlediği ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde çalışan teknisyenlerin katıldığı “Kia Teknisyen & İnovasyon Programı”na katıldı. Program kapsamında düzenlenen K-Tip ödüllerinde, Kia Türkiye’nin Bursa’da bulunan Yetkili Satıcısı ve Servisi Şentürk’te çalışan Teknisyen Mustafa Kara sunduğu onarım projesiyle “En İnovatif Teknisyen” seçilerek büyük ödülün sahibi oldu.
Mustafa Kara, direksiyon sistemi arızalarını ve bu arıza kapsamındaki sesleri minimize etmek amacıyla geliştirdiği çözümle 1.lik ödülünü Türkiye’ye kazandırmış oldu.