Kia Stonic'e GT Line donanım seviyesi geldi!

Kaynak: motor1.com/Mertcan Aytar) Kia'nın en ufak crossover modeli an itibariyle Stonic oluyor. Tabii ABD gibi bazı ülkelerde satılan ve Stonic'ten 23 cm daha uzun, 4 cm daha geniş ve 8 mm daha yüksek olan Seltos'u da unutmamak gerek.

Stonic, ülkemizde fena sayılmayacak bir satış miktarını yakalamayı da başardı. Kia, aracın daha fazla kişiye hitap etmesi için de bugün itibariyle araca yeni bir donanım seçeneği eklediğini duyurdu. O yeni donanım seçeneği de aracı biraz sportif ve biraz daha özel gösteren GT Line donanım seviyesi oldu.

Kia ve Hyundai zaten son yıllarda sırasıyla GT Line ve N Line olarak adlandırdıkları sportif görünüm sağlayan donanım seçeneklerini, daha fazla modelde sunmaya başladılar. Kia'nın bu hamlesi de bu doğrultuda olan bir hamle olduğu için şaşırmadığımızı söyleyebiliriz.

Stonic'in GT Line donanımında gelen yeniliklere ve değişimlere bakacak olursak sahte çift egzoz çıkışları, siyahın dışında yeni tavan renkleri ve ön tampondaki hava girişleri, 17 inç'lik jantlar, GT Line'a özel ön ızgara gibi şeyleri sayabiliriz. İç mekanda da yeni döşemeler ve GT Line amblemine sahip deri direksiyon simidi gibi farklılıklar dikkatimizi çekiyor.

Aracın kaputu altında ise diğer donanımlarıyla aynı olarak 1.0 litrelik turbo benzinli T-GDI ünite yer alıyor. Bildiğimiz üzere bu ünite, aracın yakın zaman önceki makyaj operasyonuyla birlikte hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisine de kavuşmuştu. Yani kaput altında ufak bir elektrik motoru da var ve benzinli motora yardımcı oluyor.

Bu sayede 3 silindirli 1.0 T-GDI motor, 120 beygir güç ile 172 Nm tork üretiyor. Araçta Kia'nın yeni "clutch-by-wire" yani "elektronik-debriyaj" olarak adlandırabileceğimiz debriyaj sistemine sahip 6 ileri bir manuel şanzıman standart olarak sunuluyor. Bu yeni debriyaj sisteminde, pedal ile debriyaj arasında mekanik bir bağlantı bulunmuyor ve her şey elektronik olarak gerçekleşiyor.

Kia'nın iMT yani akıllı manuel şanzıman olarak da adlandırdığı bu şanzımana ek olarak araçta çift kavramalı otomatik, yani DCT şanzıman da alınabiliyor. Son olarak Stonic GT Line'ın şimdiden Avrupa'da birçok ülkede satışa sunulduğunu da belirtelim.