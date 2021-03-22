Kia Sportage'te ‘sıfır faiz ve indirim’ kampanyası

Kia Sportage mart kampanyası ve fiyat listesi

Lüks segmente yakın olan Kia Sportage, karşın fiyat konusunda öne çıkıyor. Hem 4×2 hem de 4×4 seçeneği sunan SUV modellerinin tüm paketleri 1.6 litrelik tek motora sahip. 2020 modellerde fiyat aralığı resmi web sitesi verilerine göre 318 bin TL ile 405 bin TL arasında değişiyor.

Kia Sportage 2021 fiyat listesinde ise tek seçenek bulunuyor. 132 beygir güç üreten, 1.6 litrelik benzinli motora sahip yeni Kia Sportage kampanyalı fiyatı 225 bin TL’den başlıyor. 100.000 TL sıfır faiz, 12 ay taksitli kredi imkanı da bulunuyor.

Kia Sportage.

Kia Sportage Mart ayı kampanyası 100 bin TL sıfır faiz ve 12 ay taksit imkanı sunuyor. 10.000 TL ile 30.000 TL arasında indirimler kampanya dahilinde. Kampanya 31 Mart 2021 tarihine kadar geçerdi.

Kia Sportage modelinde üç farklı donanım seçeneği, Cool, Elegance ve Prestige paketleri yer alıyor. En temel donanım paketi Cool‘da 4×4 seçeneği bulunmuyor. 1.6 litrelik dizel otomatik olan paket kampanyalı 318 bin TL’den satışa çıkıyor. Ancak Elegance donanımı tüm paketleri dizel otomatik. Donanım ise akıllı anahtar gibi özellikler ve şanzıman farkı ile değişiyor. Fakat orta donanım paketi ise 351 bin TL’den 371 TL’ye kadar çıkıyor.