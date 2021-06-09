Kia Sportage'ın yeni nesli nihayet tanıtıldı!

Sportage adeta segment atlamış görünüyor!

Firmanin EV6 adlı elektrikli crossover'ında gördüğümüze benzer yepyeni bir tasarım anlayışı ile karşımıza çıkan araç, tabii ki de Kia'nın yeni amblemlerine de sahip. Kia K5 adlı lüks sedan modelde de görülen bumerang benzeri şekle sahip ön farlar, buna uyumlu ve oldukça geniş tutulan ön ızgara gibi kısımlar dikkatleri çekiyor.

Kia bu altıgen ön ızgara kısmını "Tiger Nose" yani "Kaplan Burnu" olarak adlandırıyordu. Ön ızgaranın tasarımı biraz değişince ismi de "Digital Tiger Face" yani "Dijital Kaplan Yüzü" şeklinde değiştirilmiş.

Yeni Sportage'a yandan bakıldığı zaman öndeki gibi yoğun tasarım detayları görülmüyor. Yani oldukça sade bir tasarım söz konusu. Arkaya doğru çok hafif şekilde yükselen omuz çizgisi, aracın daha uzun ve heybetli görünmesini sağlamış diyebiliriz. Aracın yeni C sütunu camı da yine uzun görünmesini sağlayan detaylardan. Hatta birçok kişi bu aracı yeni Sorento bile zannedebilir.

Lansman görüntülerindeki aracın jant tasarımı da oldukça etkileyici görünüyor. Bu aracın en üst seviye donanım paketine sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Aracın arka kısmına baktığımızda da son neslindeki gibi bagajı kaplayan stop lambası grubunu görmekteyiz. Ayrıca aracın iç mekanı da EV6 modeliyle aşırı benzer görünüyor.

Örneğin çift ekran düzeni ve orta konsol düzeni neredeyse birebir aynı denilebilir. Tabii iç mekanda kalitenin son derece yüksek göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca iç mekanda farklı renk seçeneklerinin sunuluyor olması da güzel olmuş görünüyor.

Özet olarak Kia Sportage'ın yepyeni dış tasarımıyla adeta segment atlamış gibi göründüğünü, iç mekanının da bu durumu desteklediğini belirtebiliriz. Tabii şu anda motor seçenekleri, fiyatı ve net çıkış tarihi gibi konular belirsizliğini koruyor. Sadece piyasaya bu yılın sonunda çıkacağı biliniyor.

(KAYNAK: motor1.com/Mertcan Aytar)