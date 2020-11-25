Kia Sportage fiyatları belli oldu

Son yıllarda hem ülkemizde hem de Avrupa da SUV tarzı otomobillere olan ilgi arttı. Genele baktığımızda orta seviye bir SUV modeli için 300.000 TL ve üzeri paraları gözden çıkarmak gerekiyor. Nitekim Sportage da bu modellerden biri.

Kia’nın popüler SUV modeli yenilenen kasasıyla ülkemizde de hayli dikkat çekmişti. Son zamlarında ardından Sportage fiyatları da normalin üzerine çıktı. 231.500 TL’den başlayan Sportage fiyatları üst vergi diliminin de etkisiyle 500.000 TL‘yi bile aşıyor. Açıkçası bu fiyatlara Sportage tarzı bir SUV almak ne derece merak konusu o da tartışılabilir.

1.6L 132 PS Manuel Benzin Cool Fiyat: 231.500 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Cool Fiyat: 339.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Elegance Akıllı Anahtar Fiyat: 389.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Elegance Vizyon Fiyat: 394.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Elegance Konfor Fiyat: 394.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Elegance Plus Fiyat: 394.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Elegance 4×4 Akıllı Anahtar Fiyat: 409.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Prestige 4×4 Fiyat: 425.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel Prestige Design Pack Fiyat: 431.900 TL

1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Dizel GT-Line 4×4 Fiyat: 509.900 TL