Kia Sorento PHEV 2022 fiyatları açıklandı

Plug-In Hybrid bir SUV olan Kia Sorento’nun yeni nesli için fiyatlar açıklandı. Benzinli ve hibrit modellerden daha pahalı bir fiyata sahip olduğu açıklanan Kia Sorento hala orta-üst segmentte iddialarını koruyor. İki donanım seviyesine sahip olan Kia Sorento 2022 için yurt dışı fiyatları dolar cinsinden açıklandı.

Kia Sorento 2022 fiyatları beklenenin üzerinde

Ülkemizde Kia Sportage ve Kia Stonic kendi sınıflarında epey yaygın olsa da elektrikli SUV akımı gittikçe hız kazanıyor. Elektrikli otomobil kategorisine Plug-In Hybrid olmasıyla dahil olan Kia Sorento için fiyatlar beklenenden yüksek olarak açıklandı. Fiyatların açıklandığı ABD’de de vergi teşviklerinin olacağı iddia edilse de ülkemiz için pahalı fiyatlar görmemiz olası.

SX ve SX-Prestige olmak üzere iki donanım paketine sahip olan 2022 model Kia Sorento fiyatları sırasıyla 46.165 dolar ve 49.065 dolar olarak belirlendi. Fişli hibrit için söylenen bu fiyatları fazla bulanlar için hibrit olmayan seçenekler de mevcut. Hibrit olmayan modelin fiyatları 39.365 dolardan başlıyor.

PHEV olan varyantın motoru 261 beygir ve 13.8 kW/s güç tüketen lityum iyon batarya da 90 beygir üretiyor. Aracın gücü 1.6 litrelik turbo şarjlı dört silindirden doğuyor.

Kia Sorento’nun PHEV varyantı hakkında tüm özellikler net olarak bilinmiyor. Bu yüzden fiyatına göre iyi olup olmadığına karar vermek için biraz erken olduğunu söylemeliyiz.

Kaynak:siftdelete / Emre Özdoğan