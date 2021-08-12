Kia Rio sıfır araba için kampanya duyurusu: 50 bin TL veriliyor!

Kio resmi internet sitesi üzerinden kampanya duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Kia Rio araçlarda 50 bin TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsat verilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin 02-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında satış bayilerini ziyarette bulunması gerekiyor.

Kia kampanya açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Kampanyalı krediler, Kia Kasko poliçesi yaptıran müşterilerimiz için geçerli olacaktır. Kampanya kapsamında Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için %70 Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %50 , Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %30, Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için %20, Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için %0 olarak kredilendirilme yapılabilmektedir. Kredi oranının belirlenmesinde aracın Nihai fatura değeri dikkate alınacaktır. Kredi kullanımı finans kuruluşunun onayına bağlıdır. Finansal kuruluşunun, kredi koşullarında, kampanyada ve faiz oranlarında değişiklik hakkı saklıdır. İletişimde kullanılan görsel ve donanımlar ile kampanyanın geçerli olduğu versiyonlar farklılık gösterebilir. Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altında olup anahtar teslim tarihinden itibaren toplamda 5 yıl ya da 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır.