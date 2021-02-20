Kia, marka kimliğinden felsefesine kendini tamamen yeniliyor

Güney Koreli otomotiv devi Kia, kurumsal kimlik dönüşüm yolculuğunu tamamlayarak bugünün ve yarının ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmaya devam ediyor. Kia, yeni dönüşüm yolculuğuyla teknoloji ve ulaşım ihtiyaçlarına çözüm geliştiren bir şirket olarak geleceğe yatırım yapıyor.

Yenilenen Kia, yeni ürün ve hizmetleriyle geleceğe hazırlanıyor

Geleceğe, geleceğin ulaşım ürün, hizmet ve gereksinimlerine odaklanan Kia, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanacağı kişiselleştirilmiş ürünleri pazara sunmaya hazırlanıyor. Kia’nın “müşteri odaklı” yeni yaklaşımında, mobil teknolojiler ve çözümlerle birlikte otomobil üretiminden farklı olan ulaşım çözümleri de yer alıyor.

İnsanlığın önemli dönüm noktasında olduğunu belirten Kia’nın Başkan ve CEO’su Ho-Sung Song, “Değerlerimiz, standartlarımız, yaşam tarzlarımız belirgin bir şekilde değişiyor. Kia olarak bu hareketli değişimin ortasında yeni mobilite çağına lider olmak için çalışıyor, iş ve operasyonel süreçlerimizde değişiklikler yapıyoruz. Bu sadece isim ve logoyu değiştirdiğimiz basit bir değişiklik değil, üretim ve satış odaklı geleneksel iş modellerini arkada bıraktığımız bir değişim. Sadece yeni bir isim ve yeni bir logo süreci değil bu. Yeni bir kurumsal misyonla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir marka stratejisi, yeni bir iş yapış şekli, yeni bir tasarım felsefesi uygularken tüm faaliyet ve eylemlerimizde her zaman olduğu gibi müşteri odaklı hareket edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Kia, bu dönüşüm yolculuğuyla “üretim ve satış odaklı” bir otomotiv markası olmaktan uzaklaşarak, “teknoloji ve ulaşım ihtiyaçları konusunda inovatif yaklaşımlar geliştiren” bir marka olmayı hedefliyor.