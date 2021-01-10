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KIA logo ve sloganını değiştirdi
Güney Koreli otomotiv üreticisi KIA logo değişikliği yaptı. Şirket logosunun yanında sloganını da yeniledi.
Otovitrin 10.01.2021, 13:03
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Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden KIA radikal bir karar vererek hem logo hem de sloganında değişiklik yaptı. Şirket yeni logosunda üç unsuru ön plana çıkardı. KIA yeni logosuyla elektrikli araç ve mobiliteye odaklanacağını duyurdu.
KIA mevcut olan sloganını da “Movement that Inspires” olarak değiştirdi.
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