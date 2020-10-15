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KIA, kadın müşterilerine ‘Pembe Top’ hediye ediyor

KIA, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken tanı bilinci oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen ‘Pembe Top Sahada’ Projesi’ne desteğini sürdürüyor. KIA, projenin yedinci yılında kadın müşterilerine Pembe Top hediye ederek hem farkındalığın artmasına hem de ihtiyaç sahibi kadınların ücretsiz meme kanseri muayenesi olmasına katkı sağlıyor.

Otovitrin 15.10.2020, 11:06
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KIA, kadın müşterilerine ‘Pembe Top’ hediye ediyor

KIA, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen Pembe Top Sahada Projesi’ne destek olmaya devam ediyor.

KIA, 2020 yılı içerisinde KIA araç satın alan kadın müşterilerine Türkiye’de meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Topu hediye olarak gönderiyor. Proje kapsamında her kadın müşterisi adına bu alanda faaliyet göstermeye yetkili kurumlara nakdi bağış gerçekleştiren KIA ihtiyaç sahibi kadınların ücretsiz meme kanseri muayenesi olmasına da katkı sağlıyor.

KIA ayrıca meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla pembeye boyadığı Sportage araçlarla İstanbul’u dolaşarak konuyla ilgili farkındalık oluşturmaya ekim ayı boyunca devam edecek.

Yorumlar (1)
Ayça 3 saat önce
Şu farkındalık kampanyalarından bir şey anlamıyorum. Ne işe yarıyor? Meme kanseri diye bir şey varmış, hadi pembe topla oynayalım. Bu mudur? Kapitalizmin hastalıkları bile kendi çıkarı için kullanması...
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