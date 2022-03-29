Kia, en güvenilir otomobil markası seçildi

Kia, otomotiv sektörüne yönelik güvenilir araştırmalar gerçekleştiren ve doğrudan kullanıcı yorumlarıyla oluşturulan J.D. Power Araç Güvenilirlik Araştırması’nda 31 markayı geride bıraktı ve tüketicilerin en az sorun yaşadığı marka olarak listenin başında yer aldı.

Geçen yıl yapılan araştırmada kitlesel markalar ve premium markalar arasında genel toplamda üçüncü sırada bulunan Kia, bu yıl liderliğe yükseldi.

Sektör ortalamasından 47 puan daha fazla kazanan Kia, kullanıcılardan 145 puan alarak liderliği elde ederken Kia Sorento, J.D. Power Araç Güvenilirlik Araştırması’nda bulunduğu SUV segmentinde iki yıl üst üste birinci seçilmiş oldu.

J.D. Power, 2022 Araç Güvenilirlik Araştırması kapsamında ABD'de 32 otomotiv markasının 29.487 müşterisiyle anket yaptı. Sadece bireysel kullanım için kayıtlı 2019 modelden yeni otomobil ve hafif ticari araç sahipleri ve leasing müşterileri dikkate alındı.