Kia, Apple arabaları ABD'de üretmeye hazırlanıyor

\r\n\r\n\r\nDow Jones'un kurumsal haber ak\u0131\u015f\u0131na g\u00f6re, Kia Apple'\u0131n elektrik arabas\u0131n\u0131 Georgia'da \u00fcretmek i\u00e7in muhtemel ortaklar ar\u0131yor.Teklifin milyarlarca dolarl\u0131k bir yat\u0131r\u0131m\u0131 beraberinde getirece\u011fi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcrken kaynaklar anla\u015fman\u0131n hen\u00fcz tamamen sonlanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7iziyor. Anla\u015fmaya var\u0131lmas\u0131 durumunda iPhone \u00fcreticisi y\u0131llar s\u00fcren gizli \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda otomotiv sekt\u00f6r\u00fcne girmi\u015f olacak.Anla\u015fman\u0131n ger\u00e7ekle\u015fme ihtimali ise bilinmiyor. Kia'n\u0131n \u00e7at\u0131 \u015firketi Hyundai ge\u00e7en ay Apple ile g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131 fakat Apple bunu kabul eden bir a\u00e7\u0131klamada bulunmad\u0131.Apple\u2019\u0131n otomobil \u00fcretim ve geli\u015ftirme tesisi kurulmas\u0131 i\u00e7in Kia Motors\u2019a 4 trilyon won (3,5 milyar dolar) yat\u0131r\u0131m yapaca\u011f\u0131 haberinden sonra Kia Motors\u2019un hisseleri y\u00fczde 14,5 y\u00fckselmi\u015fti.DongA Ilbo\u2019nun haberine g\u00f6re, iPhone \u00fcreticisi Apple, Kia ile bir \u00fcretim ortakl\u0131\u011f\u0131 kurarak Kia\u2019n\u0131n Georgia\u2019daki tesisinde Apple ara\u00e7lar\u0131 \u00fcretmeye ba\u015flayacak.Habere g\u00f6re, iki \u015firketin anla\u015fmay\u0131 17 \u015eubat\u2019ta imzalamas\u0131 beklenirken otomobilin 2024 y\u0131l\u0131nda tan\u0131t\u0131lmas\u0131 ve y\u0131ll\u0131k 100 bin ara\u00e7 \u00fcretilmesi hedefleniyor.Apple\u2019\u0131n araba \u00fcretmeyi planlad\u0131\u011f\u0131na dair haberler \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131ndan beri \u00fcretim orta\u011f\u0131n\u0131n kim olaca\u011f\u0131 merak ediliyor. Bloomberg News\u2019un haberine g\u00f6re, teknoloji devinin araba \u00fcretim plan\u0131 hala erken bir a\u015famada ve \u015firketin otonom bir elektrikli araba \u00fcretmesi yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131l s\u00fcrebilir.\r\n\r\n\r\n\r\n