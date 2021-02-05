Kia, Apple arabaları ABD'de üretmeye hazırlanıyor

Dow Jones'un kurumsal haber akışına göre, Kia Apple'ın elektrik arabasını Georgia'da üretmek için muhtemel ortaklar arıyor.Teklifin milyarlarca dolarlık bir yatırımı beraberinde getireceği düşünülürken kaynaklar anlaşmanın henüz tamamen sonlanmadığının altını çiziyor. Anlaşmaya varılması durumunda iPhone üreticisi yıllar süren gizli çalışmalar sonucunda otomotiv sektörüne girmiş olacak.Anlaşmanın gerçekleşme ihtimali ise bilinmiyor. Kia'nın çatı şirketi Hyundai geçen ay Apple ile görüşme gerçekleştirdiklerini açıklamıştı fakat Apple bunu kabul eden bir açıklamada bulunmadı.Apple’ın otomobil üretim ve geliştirme tesisi kurulması için Kia Motors’a 4 trilyon won (3,5 milyar dolar) yatırım yapacağı haberinden sonra Kia Motors’un hisseleri yüzde 14,5 yükselmişti.DongA Ilbo’nun haberine göre, iPhone üreticisi Apple, Kia ile bir üretim ortaklığı kurarak Kia’nın Georgia’daki tesisinde Apple araçları üretmeye başlayacak.Habere göre, iki şirketin anlaşmayı 17 Şubat’ta imzalaması beklenirken otomobilin 2024 yılında tanıtılması ve yıllık 100 bin araç üretilmesi hedefleniyor.Apple’ın araba üretmeyi planladığına dair haberler çıkmaya başladığından beri üretim ortağının kim olacağı merak ediliyor. Bloomberg News’un haberine göre, teknoloji devinin araba üretim planı hala erken bir aşamada ve şirketin otonom bir elektrikli araba üretmesi yaklaşık 5 yıl sürebilir.