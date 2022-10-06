Kia, 2030’da 1,2 milyon adet elektrikli araç satacak

2021’de “İlham Veren Yolculuk” sloganıyla dönüşüm yolculuğuna başlayan Kia, yeni elektrikli araçları EV6 ve Niro’ya özel olarak KKTC’de basın etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte markanın elektrifikasyon stratejisi ve elektrikli modelleri tanıtıldı.

Sürdürülebilir ulaşım hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, ‘Kia’nın 2020 yılında açıkladığı Plan S stratejisi ve 2030 yılı yol haritamız kapsamında elektrikli ürün gamımızı Türkiye’de de genişletmeye ve globalde başlayan dönüşüm yolculuğumuza devam ediyoruz. Kia, 2027 yılına kadar 14 elektrikli model geliştireceğini açıklamıştı. Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV bu strateji doğrultusunda geliştirilen iki yeni modelimiz. Gelecek vizyonumuzla otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarımızda genişletmeyi, elektrikli ya da elektrik destekli motora sahip araçlarımızla hedeflerimize ulaşmayı istiyoruz’ dedi.

Kia’nın küresel ölçekte 2022 yılı sonunda toplam satışlarının yüzde 5’inin elektrikli araçlardan sağlanacağını söyleyen Ağyel, “Ulaşımın geleceğine yapılan yatırımla birlikte bu oran hızla artacak. 2026’da toplam satışların yüzde 21’i, 2030’da ise yüzde 30’u tam elektrikli araçlardan elde edilecek. Hibrit araçların da dahil edilmesiyle toplam satışlar içerisinde elektrikli ve elektrik destekli araçların payı yüzde 52’ye ulaşacak. Kia, global arenada 2030 yılında 1,2 milyonu elektrikli olmak üzere 4 milyon adet araç satmayı; bağlanabilirlik ve otonom sürüş teknolojilerini tüm araçlarında genişletmeyi ve PBV (amaca yönelik ticari araç) pazarında liderliği hedefliyor” şeklinde konuştu.

“2023 yılında da yeni elektrikli araçlarımızı Türkiye’ye getireceğiz”

Yeni EV 6 ve Yeni Niro EV’nin Türkiye’ye gelir gelmez büyük ilgi çektiğini söyleyen Ağyel, “2030 yol haritamız kapsamında elektrikli araçlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. 2023 sonunda da bir diğer SUV gövde tipine sahip elektrikli modelimiz EV 9’u da Türkiye’ye getirerek elektrikli araçlarda da müşterilerimize sunduğumuz alternatifleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeni Kia Niro İleri teknolojiye sahip özellikleriyle göz dolduruyor

Kia’nın çevre dostu SUV’u Yeni Niro hem hibrit hem de elektrikli versiyonu ile satışa sunuluyor. Yeni Niro sürücü ve yolcular için güvenliği, kullanılabilirliği ve rahatlığı arttırılarak ileri teknoloji özelliklerle donatıldı. Yeni Kia Niro’nun bu özelliklerinin büyük bölümü, hibrit (HEV) ve elektrikli (BEV) Niro versiyonlarında standart olarak bulunuyor.

Kia Niro Hibrit, 1.6 litrelik benzinli motor ve 32 kWh elektrik motoruyla 141 PS kombine güç ve 265 Nm kombine tork sunuyor. Kia Niro EV ise 204 PS (150 kW) güç ve 255 Nm torka sahip elektrik motorunu 64,8 kWh batarya ile birleştirerek 460 km (WLTP) sürüş menziline ulaşabiliyor. DC şarj imkânı da sunan Niro, 50 kW DC şarj istasyonlarında 65 dakikada, 100 kW DC istasyonlarda ise 45 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Türkiye’de ilk etapta Prestige paket olarak satışa sunulan Kia Niro Hibrit ve Kia Niro EV gelişmiş sürüş destek sistemleri, yolcu güvenliğini ve sürüş rahatlığını artıran ileri teknolojiye sahip özellikleriyle göz dolduruyor. Kia Niro’daki tüm teknik ve donanım özellikler hem hibrit hem de elektrik motorlu seçeneklerde satışa sunuluyor.

Kia EV6 elektrikli otomobillerin geleceğine ışık tutuyor

Avrupa’da “2022 Yılın Otomobili” ödülünü kazanan Kia EV6 modeli haziran ayında GT-Line 4x4 versiyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu. Uzun menzil, sıfır emisyonlu güç-aktarma sistemi, ileri teknolojili 800V ultra hızlı şarj ve farklı crossover tasarımı ile elektrikli araç dünyasına tamamen yeni bir soluk ve yeni bir yaklaşım getiren EV6, Kia’nın elektrikli araçlar (BEV) için tasarladığı özel platformu (E-GMP) kullanan ilk otomobil olma özelliğini taşıyor.

Kia’nın yeni tasarım felsefesi “Zıtlıkların Birleşimi - Opposites United” felsefesiyle otomobil severlerle buluşan elektrikli araç olan EV6, bünyesinde barındırdığı gelişmiş özelliklerle elektrikli otomobillerin geleceğine ışık tutuyor. İddialı tasarımı, ileri mühendisliği, yenilikçi teknolojileri ve heyecan verici performansıyla her yolculuğa ilham vermek için tasarlanan EV6 yalnızca çevreci bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda Kia’nın malzeme ve üretim noktasında da sürdürülebilir ulaşıma yönelik uzun vadeli taahhüdünün başlangıcını temsil ediyor.

Gücü ve performansı ile dinamik ve sportif bir sürüş otomobili olarak öne çıkan Kia EV6, sürücülerin bir BEV ile uzun mesafeleri sportif ve eğlenceli bir sürüş ile kat edebileceğini gözler önüne seriyor. Kia EV6, WLTP verilerine göre tek bir şarjla 506 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Ayrıca Avrupa’da kullanılan gelişmiş 800V şarj teknolojisi sayesinde, aracın sadece 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj edilebilmesine olanak tanıyor. 2022’nin son aylarında ise EV6’nın 585 PS güce sahip GT versiyonu satışa sunulacak.