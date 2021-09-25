Karsan’dan yeni %100 elektrikli model ailesi e-ATA!

Karsan, yeni %100 elektrikli model ailesi e-ATA’yı tanıttı. Kalabalık şehirlerin çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara sunulan e-ATA serisi 10, 12 ve 18 metre uzunluğunda üç farklı model olarak pazardaki yerini aldı. İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA, gerçek sürüş koşullarında 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Seri üretime başladıklarını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Kalabalık şehirlerin artan büyük boy elektrikli toplu taşıma ihtiyacına esnek ve çevreci çözümlerle cevap aradık. 2 milyon kilometrenin üzerindeki elektrikli araç tecrübemizi büyük boy otobüslere taşıyarak 10, 12 ve 18 metre boyutlarındaki e-ATA serimizi geliştirdik. Böylece, elektrikli ürün gamımızı tamamladık ve 6 metreden 18 metreye uzanan tüm boyutlarda %100 elektrikli araç sunabilen Avrupa’daki ilk ve tek marka olduk. 10 metrelik e-ATA için ilk siparişler Romanya’dan geldi. 10 adetlik ilk e-ATA filomuzu Aralık ayında Romanya’nın Slatina şehrine teslim etmiş olacağız. Öte yandan, geçtiğimiz ay 18 metre sınıfındaki e-ATA için de 56 adetlik bir anlaşma imzalamıştık. Bu otobüsleri de 2022 itibariyle Romanya’nın iki farklı şehrine teslim etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karsan, Ailenin En Büyüğü e-ATA ile Elektrikli Dönüşümün Öncüsü Olmayı Hedefliyor!

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, yeni %100 elektrikli model ailesi e-ATA’yı tanıttı. Yüksek nüfusa sahip şehirlerin çevreci otobüs ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazara sunulan e-ATA serisi 10, 12 ve 18 metre uzunluğunda üç farklı model olarak pazardaki yerini aldı. İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA model ailesi, normal bir otobüs rotasında yolcu ile doluyken dur-kalk, yolcu indirme-bindirme, tüm gün klimanın çalıştığı koşullardan ödün vermeden tamamen gerçek sürüş koşullarında 12 metrelik boyutunda 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisiyle batarya paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat arasında şarj edilebiliyor. e-ATA model ailesiyle birlikte artık 6 metreden 18 metre uzunluğa kadar tüm boyutlarda %100 elektrikli toplu taşıma araçları sunabilen Karsan, şehir içi ulaşımdaki elektrikli dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyor.

“Elektrikli araçlarımız iki yılda 2 milyon kilometrelik deneyime ulaştı”

e-ATA lansmanında konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, “Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada gelecek için daha yaşanabilir ve çevreci adımlar atılıyor. Şehir içerisinde durmaksızın hizmet veren otobüslerin tamamen çevreci hale getirilmesi de bu adımlardan bir tanesi. Buna yönelik verilen teşvikler ve gelişmiş ülkelerce sıfır emisyona geçişle ilgili belirlenen hedef tarihler değişimi hızlandırıyor. Biz de Karsan olarak bu dönüşüme 2 yıldır öncülük ediyoruz. Kendini kanıtlamış BMW i batarya teknolojisine sahip, Jest ve Atak Electric’i 1 yıl gibi kısa bir sürede ardı ardına geliştirmiş ve seri üretimine başlamıştık. Sınıfının yaratıcısı 6 metrelik Jest Electric ile 2020’de Avrupa pazarında segment lideri olduk. Sınıfının en uzun menzilini sunan 8 metrelik Atak Electric ise Fransa, Almanya ve Romanya başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından yüksek talep görüyor. Diğer yandan, 8 metre sınıfındaki Otonom Atak Electric modelimizle bir ilke imza attık ve seri üretimini gerçekleştirerek tüm dünyaya tanıttık. Son iki yılda pek çok Avrupa ülkesinde elektrikli araçlarımızla 2 milyon kilometrenin üzerinde deneyim elde ettik” dedi.

“6 Metreden 18 Metreye Kadar Tam Elektrikli Ürün Gamı ile Geleceği Elektriklendirmeye Hazırız”

Avrupa’nın e-ATA serisi gibi büyük sınıftaki %100 elektrikli otobüslere önümüzdeki dönemde önemli ölçüde ihtiyaç duyacağını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “Avrupa şehir içi otobüs pazarına baktığımızda pazarın %83’ünü 12 ve 18 metrelik büyük boy otobüslerden oluştuğunu görüyoruz. Öte yandan, dizelden elektrikli otobüslere dönüşüm ise hızla artıyor. 2024’te satılan araçların %35’inin, 2030’da ise en az %50’sinin tamamen elektrikli olması bekleniyor. Bu dönüşümü desteklemek adına Paris, Londra ve Hamburg gibi büyük şehirler artık yeni otobüs alımlarında sıfır emisyonlu araç olması şartı getirdiler. Karsan ise bu dönüşümü önceden öngörerek 5 yıl öncesinde tüm planlamalarını buna göre yapmıştı. Bugün pazara sunduğumuz e-ATA serisiyle 10,12,18 m’lik %100 elektrikli otobüslerimiz ile artık pazarın tamamında yer alıyoruz. Böylece, Karsan olarak 6 metreden 18 metreye uzanan tüm boylardaki elektrikli ürün gamımızla, geleceği elektriklendirmeye hazır hale geldik” diyerek sözlerini sürdürdü.

Seri üretime başladı, Romanya’ya toplamda 66 adet e-ATA gönderecek

Karsan CEO’su Okan Baş sözlerine şu şekilde devam etti: “Belirttiğimiz tüm bu yolculuğa bizler “Karsan Electric Evolution” diyoruz. Dönüşümün sembolünü ise “e” olarak belirtiyoruz. Yeni modelimiz e-Ata lansmanıyla birlikte elektrikli model ailemizin ilk üyeleri Jest Electric ve Atak Electric de bu dönüşüm yolculuğunda hayatlarına e-Jest ve e-Atak olarak devam edecek. Karsan’ın Electric Evolution adını verdiği yolculuğun duraklarından ilki ürünlerin elektrikli olması. Sonraki durak ise sürücüsüz toplu taşıma araçlarına sahip olmak. Bugün ise bu dönüşümün en önemli günlerinden bir tanesi. Karsan olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. e-ATA serisiyle birlikte, 6 metreden 18 metreye kadar elektrikli araç sunabilen ilk ve tek Avrupa markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anda, e-ATA model ailesinin seri üretimine başladık. Hatta, 10 metrelik e-ATA için Romanya’dan ilk talep geldi. 10 adetlik ilk e-ATA filomuzu bu yılın Aralık ayında Romanya’nın Slatina şehrine teslim etmiş olacağız. Öte yandan, geçtiğimiz ay 18 metre sınıfındaki e-ATA için de 56 adetlik bir anlaşma imzalamıştık. Bu otobüsleri de 2022 itibariyle Romanya’nın iki farklı şehrine teslim etmeyi hedefliyoruz. 35 milyon Euro tutarındaki bu anlaşma aynı zamanda Türkiye’nin en büyük elektrikli otobüs ihracatı olmasıyla da önem taşıyor.”

Tek şarjla tüm gün hizmet verecek kapasiteye sahip

Esnek yapısıyla iddialı bir model olan e-ATA’da, 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketi ihtiyaca göre tercih edilebiliyor. Maksimum batarya kapasitesi 10 metre için 300 kWh, 12 metre için 450 kWh iken, 18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh kapasiteye çıkılabiliyor. e-ATA’nın tekerlere konumlanan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lık azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Güçlü bataryaları sayesinde e-ATA 12 metrelik modelinde araç doluyken, gerçek otobüs rotasında dur-kalk ve yaz koşulunda klima açıkken tek şarjla 450 kilometreye kadar çalışma imkânı sağlıyor. Kablolu bağlantı ile 150 kW’a kadar şarj gücüne sahip olan e-ATA, tercih edilen batarya paketine göre 1 ile 4 saat arasında şarj edilebiliyor. Böylece, aracın gün içinde tekrar şarj edilmesine gerek kalmadan tüm gün kullanılmasına olanak sağlıyor. e-ATA’da kablolu şarjın yanı sıra duraklarda şoförün araçtan inmeden şarj etmesine imkan sağlayan yüksek güçlü hızlı şarj opsiyonu da sunuluyor.

Ayna kamera sistemi geniş görüş açısıyla üst seviye güvenlik sağlıyor

Doğuştan elektrikli e-ATA, hafif gövdesi sayesinde elektrikli komponentler için sağlam bir altyapı sunarken, futuristik dış tasarımıyla da göz dolduruyor. Üstelik geometrisiyle yolculara iç mekânda tam alçak tabanı sunarak, engelsiz bir hareket alanı vaat ediyor. e-ATA model ailesi, boyut ve elektrikli motor seçeneklerinde olduğu gibi kapasitede de esneklik sağlıyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA tercih edilen batarya kapasitesine bağlı olarak 10 metrede 90, 12 metrede 100’ün üzerinde, 18 metrede ise 150’nin üzerinde yolcu taşıyabiliyor. e-ATA, tekerlere konumlanan elektrikli hub motor teknolojisiyle geniş, ferah ve ergonomik iç yaşam alanı sunarken sürüş deneyimini de verimli hale getiriyor. e-ATA’da bulunan VDV uyumlu sürücü kokpit ise aracın her detayıyla kontrol edilmesine olanak tanıyor. Sürücüler önlerinde bulunan ekrandan enerji tüketimi, uyarılar ve klima gibi birçok detayı kontrol edebiliyor. Ayrıca, ayna kamera sistemi, çarpışma uyarı sistemi ve şerit takip uyarısı gibi birçok önleyici sistem hem sürücülerin hem de yolcuların güvenli seyahat etmesine katkıda bulunuyor. Üstelik, e-ATA ISO ISO 26262 Fonksiyonel Güvenlik standardına uygun elektrik ve elektronik alt yapı sayesinde de yüksek güvenlik sunuyor.

