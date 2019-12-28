Karsan’dan Romanya’ya 20 Adet Elektrikli!

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric ile Avrupa şehirlerinin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, Romanya’nın Dej şehrine 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric’i teslim etmek üzere anlaşma sağladı.

Bölgedeki distribütörü Anadolu ROM’la, Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olan Karsan, elektrikli araçları 2020 yılında teslim etmeyi hedefliyor.

Karsan’ın elektrikli ürün gamının ilk üyesi Jest Electric, 6 metrelik kompakt boyutları ve şehir içindeki üstün manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. 125 kW güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunuyor.

Atak Electric’in elektrikli motoru ise, 230 kW motor gücü ve 2400 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan 8 metre sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor.