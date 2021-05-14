Karsan’dan Mersin’e 30 Adetlik CNG’li Menarinibus Citymood Teslimatı!

Yerli üretici Karsan, sunduğu modern toplu ulaşım çözümleriyle çevreci şehirlerin tercihi olmaya devam ediyor. Karsan, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne 30 adet CNG yakıtlı Menarinibus Citymood’u teslim etti. Düzenlenen teslimat törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin, ticaret odası temsilcileri ve belediye meclis üyeleri katıldı. Törende, temsili anahtarı alarak teslim edilen Menarinibus Citymood’ların ilk test sürüşünü gerçekleştiren Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karsan tarafından teslim edilen araçların ağırlıklı olarak kadın şoförler tarafından kullanılacağını dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’nın şehir içi ulaşımını rahatlatmak ve daha çevreci otobüsler kullanmak üzere açtığı 73 araçlık ihalesini kazanan Karsan, Mayıs ayı içerisinde 43 adet ve iş artışı ile birlikte Eylül ayında 14 adet 12 ve 18 metre uzunluğundaki toplam 57 adet CNG’li Menarinibus Citymood’u daha teslim etmeyi hedefliyor.

Törende konuşan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Akdeniz sahil şeridinin en güzel kentlerinden Mersin’i çevreci araçlarla buluşturmak bizler için oldukça heyecan verici. İhaleyi kazandıktan kısa bir süre sonra bugün ilk teslimatlarını gerçekleştirdiğimiz 12 ve 18 metrelik CNG’li Menarinibus Citymood otobüslerimiz, şehrin tarihi dokusu ve mimarisiyle uyumlu şekilde hizmet vermeye başladı. Araçlarımızın büyük oranda kadın şöförler tarafından kullanılacak olması bizleri ayrıca sevindiriyor, araçlarımız emin ellerde. Konforu ve çevreciliğinin yanısıra yakıtta cimriliği ile Mersin belediyesine ciddi oranda operasyonel tasarruf sağlayacağına inandığımız Menarinibus araçlarımızı, belediyemizin talepleri doğrultusunda yüksek teknolojiye sahip kamera ve kayıt sistemleri, çarpışma sensörleri, özellikle pandemi

döneminde ihtiyacı daha da belirgin hale gelen temiz hava girişli yüksek kapasiteli sürücü ve yolcu klimaları ile donattık. Çok geçmeden kalan 57 aracı da aynı şekilde Mersin halkıyla buluşturmak istiyoruz. Öte yandan, teslimatını gerçekleştireceğimiz 87 adet Menarinibus Citymood’un tüm temizlik, bakım ve onarım işleriyle birlikte tam operasyon hizmetini de aynı titizlikle yürüteceğiz. Karsan olarak Türkiye’nin her noktasına modern toplu taşıma araçları sunmak ve profesyonel ekibimizle yerinde operasyon hizmetleri vermek üzere çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Çevre dostu Menarinibus Citymood’lar operasyon maliyetlerini de düşürüyor

Düşük yakıt sarfiyatı ve düşük operasyon maliyetleri sunan 12 metrelik doğalgazlı Menarinibus Citymood; tam alçak tabanlı yapısı, bağımsız ön süspansiyonu ve üstün konforuyla kent ulaşımındaki yolculukları keyife dönüştürürken, diyagnoz özellikli tam

dijital ekranı, geniş görüş açısı ve otomatik şanzımanıyla kullanıcısına rahat operasyonlar sunuyor. Menarinibus Citymood’un çevreci Euro 6 normlarına uygun 7,8 litre silindir hacmine sahip FPT CURSOR 8 CNG motoru, kullanıcılarına 243 kW güç ve maksimum 1.300 Nm tork sunuyor. 36 sabit koltuğu ve toplam 137 kişilik yüksek yolcu kapasitesiyle şehir içi ulaşıma farklı bir boyut kazandıran 18 metre uzunluğundaki körüklü Menarinibus Citymood ise konfor alanını genişleterek maksimum kapasitede hizmet sunuyor.