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Karsan’dan Kuzey Amerika Pazarı İçin Stratejik İş Birliği!

Karsan’ın Kanada’daki Yetkili Distribütörü Otobüs Pazarında Uzman Damera Şirketi Oldu!

Otovitrin 22.01.2022, 17:18
Karsan’dan Kuzey Amerika Pazarı İçin Stratejik İş Birliği!

Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla çağın ihtiyaçlarına uygun toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, global bir marka olma yolunda ilerleyişine hızla devam ediyor. Birçok Avrupa kentinin ulaşım altyapısının dönüşümüne elektrikli ürün gamıyla destek veren ve kalıcı bir başarı sağlayan Karsan, Kuzey Amerika pazarı için de önemli bir adım attı. Bu kapsamda Karsan, Kanada’nın önde gelen otobüs tedarikçisi ve bakım hizmetleri sağlayıcısı Damera şirketiyle el sıkıştı. Anlaşmayla, bölgenin köklü şirketlerinden Mississauga Bus Group of Companies’e bağlı Damera Bus Sales Canada Corp., Karsan’ın Kanada distribütörü olarak yaygın ağıyla satış ve satış sonrası desteği sağlamaya başladı. Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş; “Küresel alandaki iş birliklerimizi stratejimiz doğrultusunda Kuzey Amerika’da Kanada ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda Damera şirketi ile distribütörlük anlaşması imzaladık. Hemen ardından Ağustos ayında, ABD’nin önde gelen ulaşım teknolojileri fuarı olan ACT’te sergilediğimiz e-JEST aracımızı Damera’ya teslim ettik. e-JEST, halihazırda Kuzey Amerika’da müşteri tanıtımları kapsamında büyük bir ilgiyle dolaşıyor. Elektrikli ürün ailemizin bir diğer üyesi Otonom e-ATAK aracımızı kampüslerinde çalışması üzere ABD’de yer alan Michigan State University’e gönderdik. Bir rota üzerinde testleri yapılan Otonom e-ATAK’ın, gelecek sene başında ise kampüste öğrencileri, öğretim görevlilerini ve diğer personelleri taşıması amaçlanıyor. Karsan e-JEST ile birlikte elektrikli ürün gamımızın Kuzey Amerika pazarında önümüzdeki dönemde etkin bir şekilde yer almasını hedefliyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Modern ve teknolojik ürün yelpazesiyle toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, ihracat hedefi kapsamındaki çalışmalarını Kuzey Amerika pazarına da taşıyor. Globalleşme hedefiyle ürün gamını sürekli güncel tutan ve elektrikli araçlarıyla Avrupa’da önemli satış başarıları kazanan Karsan, Kanada’nın önde gelen otobüs şirketlerinden Damera Bus Sales Canada Corp. ile anlaştı. İş birliği kapsamında tecrübeli otobüs ve ulaşım şirketi

Bus Group of Companies’a bağlı Damera, Karsan’ın Kanada’daki yetkili distribütörü oldu. Uzman kadrosuyla Kanada’da yaygın bir ağa sahip olan Damera, Karsan markalı ürünlerin satışı ve satış sonrası hizmetleri konusunda faaliyet göstermeye başladı.

Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’yı da hedef pazar olarak belirlediklerini ifade ederek, “Küresel alandaki iş birliklerimizi stratejimiz doğrultusunda Kuzey Amerika’da Kanada ile sürdürüyoruz. Bu kapsamda Damera şirketi ile distirbütörlük anlaşması imzaladık. Hemen ardından geçtiğimiz Ağustos ayında, ABD’nin önde gelen ulaşım teknolojileri fuarı olan ACT’te sergilediğimiz e-JEST aracımızı Damera’ya teslim ettik. e-JEST, halihazırda Kuzey Amerika’da müşteri tanıtımları kapsamında büyük bir ilgiyle dolaşıyor. Karsan e-JEST ile birlikte elektrikli ürün gamımızın Kuzey Amerika pazarında önümüzdeki dönemde etkin bir şekilde yer almasını hedefliyor ve bu yöndeki çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” diye konuştu. Kuzey Amerika pazarına yönelik Karsan’ın diğer çalışmalarına da değinen Baş, “Elektrikli ürün ailemizin bir diğer üyesi Otonom e-ATAK aracımızı, kampüslerinde çalışması üzere ABD’de yer alan Michigan State University’e gönderdik. Bir rota üzerinde testleri yapılan Otonom e-ATAK, gelecek sene başında ise kampüste öğrencileri, öğretim görevlilerini ve diğer personelleri taşıması amaçlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk deneme sürüşleri öğrenciler eşliğinde gerçekleşti ve çok olumlu tepkiler aldık. Dünyanın bir diğer ucunda Karsan markalı sürücüsüz araç deneyimini gerçek trafik koşullarında sunuyor olmak gurur verici” şeklinde konuştu.

Karsan Kanada’da tecrübeli Damera’ya emanet

Karbon salınıma dikkat eden ve çevreci vizyonu bulunan şehirlerin ilk tercihleri arasında bulunan Karsan’ın Kanada’daki distribütörü Damera, ülke genelinde otobüs ve toplu taşıma endüstrisindeki tecrübesi ve kapsamlı bilgi birikimiyle faaliyet gösteriyor. Satış konusunda uzman kadroya sahip Damera, aynı zamanda detaylı tamir ve onarımların gerçekleştiği, son teknoloji boya kabininin yer aldığı merkez tesisi ve yedek parça ağıyla da satış sonrası hizmetler alanında farkını ortaya koyuyor.

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