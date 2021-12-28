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Karsan’dan Hem Kadın Çalışan İstihdamına Katkıda Hem de Aile İçi Şiddetle Mücadelede Örnek Adım!

Türkiye otomotiv sanayinin öncü ismi Karsan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi ve aile içi şiddetle mücadeleyi desteklemek adına önemli bir adım attı. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü 2019’da hayata geçiren şirket; Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ve Danışma Merkezi ile de iş birliği protokolü imzaladı.

Otovitrin 28.12.2021, 12:32 28.12.2021, 12:37
Karsan’dan Hem Kadın Çalışan İstihdamına Katkıda Hem de Aile İçi Şiddetle Mücadelede Örnek Adım!

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan Karsan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. 2019 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ile çalışma hayatında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalayan şirket; yeni bir iş birliğini daha hayata geçirdi. Karsan, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili İşyeri Politikaları Geliştirme hedefi çerçevesinde ILO ile yaptığı çalışmaların neticesinde hazırladığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası” kapsamında kadına yönelik aile içi şiddetle mücadeleye dair Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği ve Danışma Merkezi ile protokol imzaladı.

Düzenlenen imza törenine; Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucusu ve Başkanı Dilek Üzümcüler ile Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Üzümcüler Özyadın ve dernek üyeleriyle birlikte, Karsan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı Kenan Kaya, Karsan İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut, Karsan eşitlik komitesi üyeleri ve Kıraça Holding yöneticileri katıldı. Karsan’ın tanıtım sunumu ile başlayan tören, Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Kurucusu ve Başkanı Dilek Üzümcüler ile Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Üzümcüler Özyadın’ın konuşmaları ile devam etti. İki isim de derneğin faaliyetleri, hedefleri ve projeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Törende konuşan Karsan İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut ise Karsan’ın toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunu anlatarak, bu yolculuğun kilometre taşlarına değindi.

Protokolün beş yıl geçerlilik süresi bulunuyor!

Protokol ile dernekten hizmet alan ve istihdam desteğine ihtiyacı olan kadınların Karsan’ın insan kaynakları departmanına yönlendirilmesi, Karsan’da çalışan ve Mor Salkım Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne ulaşan kadınlara da danışmanlık hizmeti sağlanması amaçlanıyor. Beş yıl geçerlilik süresi bulunan protokol dahilinde; gizlilik politikaları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel bilgilerin saklı kalması esas alınıyor.

Derneğin şiddet hattı 7 gün 24 saat hizmet veriyor!

Protokol ile Karsan tarafından talep edilmesi durumunda şiddetle mücadele konusunda gerçekleştirilebilecek farkındalık faaliyetlerinde gönüllü bir iş birliği sağlanması da amaçlanıyor. Ayrıca derneğin şirket içinde yaygınlaştırılması, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında seminer, eğitim ve toplantıların düzenlenmesi, çalışanların aile içi şiddete maruz kalmaları veya şahit olmaları durumunda,  Karsan’ın söz konusu kişileri, derneğin 7 gün 24 saat hizmet veren şiddet hattına yönlendirmesi, danışmanlık hizmeti talep eden kadınların bilgilerinin gizli tutulması amaçlanıyor.

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği hakkında

Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği; kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürütüyor. Çalışmaları kapsamında Türkiye’nin sayılı sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği, Bursa’da kadın danışma ve dayanışma hizmetini gönüllülük esası ile veren tek kuruluş.

Karsan’ın toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunun kilometre taşları…

Karsan, 2019’da ILO Türkiye Ofisi ile kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzaladı. Şirket, söz konusu protokolle ILO’nun Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli’nin Karsan’da uygulanacağını taahhüt altına aldı. Karsan, geçen yıl da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi

(UN Women) ortaklığıyla oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs)” imzaladı. Daha sonra Karsan, bu konu ile ilgili hassasiyetinin altını çizmek adına iki önemli politika yayımladı. Şirket, ILO ile yapılan çalışmaların bir yansıması olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası”nı oluşturdu.

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