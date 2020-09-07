Karsan’dan Düzce Belediyesi’ne Dev Jest+ Filosu!

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, araç filolarını yenileyen ve güçlendirmek isteyen kentlerin tercihi olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Düzce Belediyesi de ilk kez Karsan’ı tercih ederek 114 adetlik Jest+ alımı gerçekleştirdi. Sağlık önlemleri alınarak düzenlenen teslimat töreninde satışı gerçekleşen araçlardan 100 adedi teslim edilirken, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Karsan Bayisi Koçaslanlar’ın Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Karsan Satış Müdürü Adem Ali Metin ile Satış Bölge Yöneticisi Celal Yalnız ve Satış Sonrası Hizmetler Yöneticisi Uğur Şahin törende hazır bulundu.

Konuyu değerlendiren Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Düzce Belediyesi’nin ilk kez Karsan’ı tercih ettiği ve gerçekleştirdiği yüksek adetli bu alımla markaya olan güvenini ortaya koyduğunu belirtti. Arpacıoğlu, “Yenilikçi ve öncü kimliğimizle kent ulaşımına sunduğumuz çözümler, Düzce’de hizmete girecek olan 114 adetlik dev filoyla hız kesmeden sürüyor. Hem Karsan güvencesi hem de Jest+ araçlarımızın kent ulaşımındaki üstün avantajları, Düzce Belediyesi’nin seçiminde rol oynadı” açıklamalarında bulundu.

Jest+ ile güvenli ve konforlu seyahat!

Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor.