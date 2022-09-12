Karsan’dan Almanya’da Dünya Lansmanı Sürprizi!

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonu ile hareket eden Karsan’ın tüm dünya genelinde vites yükselttiğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandırma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi bugünlere getiren 6’dan 18 metreye uzanan tamamı elektrikli ve otonom ürün ailemizi IAA Transportation Fuarı’nda görücüye çıkartacağız. Fuara damgamızı vuracak ve dünya lansmanını IAA Transportation Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz yepyeni modelimiz ile elektrikli mobiliteye başka bir boyut kazandıracağız. Lanse edeceğimiz bu yeni elektrikli modelimiz, Karsan’ın yarım asrı geçen tarihinde bir kilometre taşı olacağı gibi, geleceğin mobilite çözümleri açısından üstlendiğimiz öncü rolü bir kez daha kanıtlayacak” dedi.

Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, sayılı günlerin kaldığı IAA Transportation Fuarı’na çıkarma yapacak. Almanya’nın Hannover şehrinde 19 - 25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek IAA Transportation Fuarı’nda elektrikli ve otonom ürün ailesini görücüye çıkartmaya hazırlanan marka, büyük bir sürprizle organizasyona damgasını vuracak. Bu kapsamda Karsan, yalnızca basın ziyaretine açık olan 19 Eylül tarihinde yepyeni modelini IAA Transportation Fuarı’nda tüm dünyanın beğenisine sunacak. Karsan’ın yarım asrı aşkın tarihinin kilometre taşları arasındaki yerini şimdiden alan yeni model, elektrikli toplu ulaşıma yön veren markanın, geleceğin mobilite dünyasında üstlendiği öncü rolü ayrı bir boyuta taşıyacak. Söz konusu yeni model, Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonunu tamamlayan adımlardan biri olacak.

Türkiye’nin gururu: e-JEST ve e-ATAK!

Karsan’ın dünya genelinde vites yükselttiğini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Yurt dışı pazarlarımızı genişletiyor ve başarılarımıza yenilerini ekliyoruz. Kısa bir süre önce Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının iki yıl üst üste lider modeli olan e-JEST ile Kuzey Amerika pazarına giriş yaptık. Ayrıca e-JEST ve e-ATAK, Avrupa’da segmentlerinde pazar lideri olarak hem bizi hem de ülkemizi gururlandırdı” diye konuştu. “Toplamda 19 farklı ülkeye 400’den fazla elektrikli araç satışı gerçekleştirdik. Bu rakamı önümüzdeki günlerde katlayarak büyüteceğiz” ifadelerini kullanan Okan Baş, “Avrupa’nın 89 adetlik en büyük elektrikli midibüs filosunu Lüksemburg’a teslim ettik ve bu filoyu sene sonunda 100’ün üzerine taşıyacağız. Fransa ve Romanya’da elektrikli pazarında giderek güçlenirken, İtalya ve İspanya’dan da çok sayıda elektrikli araç siparişleri aldık. Siparişlerimizi önümüzdeki aylarda teslim edeceğiz” dedi.

Yarım asrı aşkın tarihe yeni bir kilometre taşı daha ekleniyor…

“Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandırma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” açıklamasını yapan Baş, “Bizi bugünlere getiren ürün ailemizi IAA Transportation Fuarı’nda görücüye çıkaracağız. Fuara damgamızı vuracak ve dünya lansmanını IAA Transportation Fuarı’nda gerçekleştireceğimiz yepyeni modelimiz, Karsan’ın yarım asrı geçen tarihinde bir kilometre taşı olacağı gibi, geleceğin mobilite çözümleri açısından da öncü bir rol üstlenecek” dedi.

“Almanya’ya adeta bir çıkarma yapacağız”

Karsan’ın Almanya’da elde ettiği başarılara da değinen Okan Baş, “Almanya bizim için en önemli hedef pazarlarımızdan biri. Burada Karsan olarak kendimize iddialı hedefler koyduk ve bu hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda önce Almanya’daki yapılanmamızı gözden geçirdik ve Karsan olarak doğrudan yapılanma yönünde ilk adımlarımızı attık. Yıl sonuna kadar da bu pazarda yapılanmamızı tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlanan elektrikli ürün gamımızla birlikte Karsan’ın doğrudan yapılanmaya başladığı Almanya’da, yakaladığımız büyüme grafiğini daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz” bilgilerini verdi. Karsan’ın ilk defa bu kadar geniş katılımla uluslararası bir fuarda yer alacağını belirten Baş, “Karsan olarak; Almanya’ya adeta bir çıkarma yapacağız. Elektrikli mobilitenin geleceğine yön veren tüm boyutlardaki ürün ailemizi eksiksiz olarak ilk kez bir uluslararası fuarda sergileyeceğiz” diye konuştu.

Ziyaretçilere, e-ATA ile test sürüşü imkanı!

IAA Transportation Fuarı, Karsan’ın tüm elektrikli ve otonom ürün ailesine ev sahipliği yapacak. Karsan fuarın iç alanında; e-JEST, e-ATAK, Otonom e-ATAK, 10 metre sınıfındaki e-ATA, 18 metre sınıfındaki e-ATA ve yeni model olmak üzere toplamda 6 aracını sergileyecek. Fuarın dış alanında ise Otonom e-ATAK fuar ziyaretlerine shuttle hizmeti ile sürücüsüz yolculuk deneyimi sunarken, 12 metre sınıfındaki e-ATA için katılımcılar test sürüşü imkanı elde edecek.

Otonom e-ATAK’ın üçüncü durağı Hannover!

Otonom e-ATAK’ın, Norveç’in Stavanger şehri ve ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Michigan State University’nin (MSU) ardından üçüncü durağı Hannover olacak. İlk kez uluslararası bir fuarda sergilenecek olan Otonom e-ATAK, dünyanın farklı ülkelerinden gelen binlerce Hannover fuar ziyaretçisini taşıyacak. Bu kapsamda Otonom e-ATAK dış alanda holler arasında shuttle olarak hizmet verecek. Böylece katılımcılar ilk kez bir fuarda sürücüsüz bir araçla yolculuk edebilecek.