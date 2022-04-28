Karsan’dan Almanya’da Bus2Bus Fuarı Çıkarması!

Pandemi sebebiyle geçen yıl online olarak gerçekleştirilen dünyanın en büyük otobüs fuarlarından biri olan Bus2Bus, bu yıl fiziki olarak kapılarını sektör temsilcilerine ve otobüs meraklılarına açtı. Messe Berlin ve Almanya'da yaklaşık 3.000 özel otobüs işletmecisini temsil eden Alman Otobüs ve Otobüs İşletmecileri Birliği (BDO) tarafından düzenlenen fuara, Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan elektrikli ürün gamıyla damga vurdu. Karsan’ın fuarda sergilediği e-JEST, e-ATAK ve e-ATA yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Bunun yanında fuara katılanlar Almanya'da ilk defa Karsan e-ATA 12m’yi deneyimleme fırsatı yakaladılar.

Karsan’ın elektrikli vizyonu e-Volution

Karsan, elektrikli gelişim vizyonu e-Volution ile Avrupa’da ilk 5 oyuncu arasına girme hedefine emin adımlarla ilerlerken, Türkiye’nin yüksek teknolojili mobilite çözümleri sunan öncü markası olmayı sürdürüyor. Avrupa’nın 6’dan 18 metreye elektrikli tüm boyutlarda ürün gamı sunan ilk markası olan Karsan, e-JEST ve e-ATAK ile Avrupa’da elektrikli minibüs ve midibüs pazarının lideri konumunda. Türkiye elektrikli minibüs ve otobüs ihracatının yüzde 90’a yakını Karsan tarafından gerçekleştirilirken, Karsan’ın 306 adet elektrikli aracı 16 farklı ülkenin yollarında olmasıyla gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Binek otomobilden farksız konforuyla e-JEST

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak WI-FI uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

300 km menziliyle e-ATAK

Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan e-ATAK, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip e-ATAK’ta görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryası ile 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.

Güçlü motoruyla her yol koşuluyla başa çıkabilen e-ATA

İsmini Türkçe’de ailenin büyükleri anlamına gelen Ata’dan alan e-ATA, Karsan’ın elektrikli ürün gamı içerisindeki en büyük otobüs modellerinden oluşuyor. Doğuştan elektrikli e-ATA, batarya teknolojilerinden taşıma kapasitesine kadar birçok alanda oldukça esnek bir yapı sunarak ihtiyaçlara hızla yanıt verebiliyor. 150 kWh’tan 600 kWh’a kadar 7 farklı batarya paketiyle tercih edilebilen e-ATA model ailesi, normal bir otobüs rotasında yolcu ile doluyken dur-kalk, yolcu indirme-bindirme, tüm gün klimanın çalıştığı koşullardan ödün vermeden tamamen gerçek sürüş koşullarında 12 metrelik boyutunda 450 kilometreye kadar menzil sunuyor. Üstelik, sahip olduğu hızlı şarj teknolojisiyle batarya paketinin büyüklüğüne göre 1 ila 4 saat arasında şarj edilebiliyor.

Maksimum batarya kapasitesi 10 metre için 315 kWh, 12 metre için 450 kWh ve 18 metre sınıfındaki modelde 600 kWh’e çıkabiliyor. Karsan e-ATA’nın tekerleklere konumlandırılan elektrikli hub motorları, 10 ve 12 metrede 250 kW azami güç ve 22.000 Nm tork sunarak, e-ATA’nın en dik yokuşları sorunsuz tırmanmasını sağlıyor. 18 metrede ise 500 kW’lik azami güç, en dolu kapasitede bile tam performans gösteriyor. Avrupa’nın farklı şehirlerinin farklı coğrafi koşullarına tam uyum sağlayan e-ATA ürün yelpazesi, futuristik dış tasarımıyla da göz dolduruyor. Yolculara iç mekânda tam alçak tabanı sunarak, engelsiz bir hareket alanı vaat ediyor. Sunduğu yüksek menzile rağmen yolcu kapasitesinden ödün vermeyen e-ATA, tercih edilen batarya kapasitesine bağlı olarak 10 metrede 79, 12 metrede 89’un üzerinde, 18 metrede ise 135’in üzerinde yolcu taşıyabiliyor.