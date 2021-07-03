Karsan’a Üstün İhracat Başarısı Ödülü!

Toplu taşıma sistemleriyle kentlere modern ulaşım çözümleri sunan Karsan, Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), otomotiv sektörünün 2020 yılında ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalarına verdiği ödül kapsamında Karsan, Altın İhracat Ödülü’nü aldı. 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları arasında olan Karsan adına ödülünü OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur Sermet’ten alan Karsan CEO’su Okan Baş, “Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı araçların ihracatıyla birlikte iç pazarın taleplerine de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli ürün gamımız Avrupa’nın pek çok noktasında durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika’nın ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve birçok kârlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı ilerletmeye ve faaliyet kârımızı artırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli katkılarda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz” dedi.

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan yerli üretici Karsan, üretim ve satış başarılarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Son olarak Karsan, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği ve özverili çalışmalarıyla, sektörün 2020 yılında 15. kez üst üste ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan OİB üyesi firmalarına verdiği ödül kapsamında ihracat başarı ödülüne layık görüldü. Bu doğrultuda 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında pandemi koşullarına rağmen 29. sırada yer alan ve üstün ihracat performansı gösteren Karsan’a “Altın İhracat Ödülü” verildi.

Ödülünü Karsan’ın Bursa’daki üretim tesislerinde, OİB Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Uğur Sermet’in elinden alan Karsan CEO’su Okan Baş, “Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta duraksamaların yaşandığı 2020 yılında, odağımızı yüksek teknolojili elektrikli araçların ihracatına verirken, içten yanmalı araçların ihracatı ile birlikte iç pazarın taleplerine de yanıt verdik. Bu dönemde, bir yandan elektrikli ürün gamımız Avrupa’nın pek çok

noktasında durmaksızın çalışırken, diğer yandan ana odağımız elektrikli ve son olarak da Avrupa ve Amerika’nın ilk seri üretim seviye 4 otonom aracımızla ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. Başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerde oluşturduğumuz bayi ağı ve birçok kârlı alana yaptığımız yatırımlarla, ihracatımızı ilerletmeye ve faaliyet kârımızı artırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarıyla otomotiv sektörüne önemli katkılarda bulunan OİB’e bu anlamlı ödül için teşekkür ederiz” dedi.