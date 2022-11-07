Karsan’a İki Yeni Global Ödül!

Alınan ödüllerle ilgili açıklamada bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “12 metre elektrikli e-ATA modelimiz ile kazandığımız Sustainable Bus of The Year 2023’ten sonra prestijli bir ödülü daha kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yarışmada “Olağanüstü İnnovasyon” kategorisinde Avrupa ve Amerika’da ilkleri başararak şu anda gerçek bir rotada yolcu taşımakta olan Otonom e-ATAK projemizle ödül aldık. “Olağanüstü Marka Dönüşümü” kategorisinde ise son 5 yıl içinde, e-JEST ile başlayan, arkasından e-ATAK, Otonom e-ATAK ve sonrasında da 10-12-18 metre e-ATA modellerimiz ile elektrikli mobilite dönüşümüne öncülük ettiğimiz Karsan Electric Evolution stratejimizle ödül kazandık. Bu ödüller dünyanın en yüksek profilli ödüllerinden biri olması sebebiyle bizim için ayrı bir öneme sahip. Verilen ödüllerin ortak noktası ise; kazanan şirketlerin işlerinde gerçekten en iyisi olması. Biz de Karsan olarak gerek geliştirip ürettiğimiz ileri teknolojili modellerimiz gerekse toplu ulaşımın elektrikli dönüşümünde oynadığımız öncü rol ile geleceğin mobilitesinde hep bir adım önde olmak için çalışıyoruz” dedi.

Karsan CEO’su Okan Baş