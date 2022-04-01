Karsan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Türkiye’de Geliştirilmesi İçin Bir Adım Daha Attı!

Türkiye’nin yüksek teknolojili mobilite çözümleri sunan öncü markası Karsan, üretim ve ihracatta elde ettiği başarıların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarla da örnek olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler’in (BM) çalışma yaşamıyla ilgili ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile 2019’da kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzalayan şirket; yeni bir adım daha attı. Karsan, bu kapsamda BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Platformu United Nations (UN) Global Compact imzacısı oldu.

İmza töreni gerçekleştirildi!

Konu ile ilgili Global Compact Türkiye 2021 – 2022 dönemi yeni üyelerine özel bir imza töreni gerçekleştirdi. İmza törenine Karsan Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Bulucu katıldı. Karsan toplumsal cinsiyet eşitliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla attığı bu yeni adım ile birlikte insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında şirketlerin temel sorumluluklarının belirlendiği UN Global Compact’ın 10 İlkesi’ni benimseyerek, strateji ve operasyonlarını bu ilkelere uyumlu hale getirmek için gönüllülük esasıyla çalışmalarına devam edeceğini yeniden taahhüt etti. Şirket, böylece gelecek nesillere daha iyi bir dünya sağlamak için hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Karsan’ın toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunun kilometre taşları…

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan Karsan, 2019’da ILO ile kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü imzaladı. Şirket, bu protokolle ILO’nun Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli’nin Karsan’da uygulanacağını taahhüt altına aldı. Karsan, 2020’de de UN Global Compact ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığıyla oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs)” imzaladı. Daha sonra Karsan, bu konu ile ilgili hassasiyetinin altını çizmek adına iki önemli politika yayımladı. Şirket, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası”nı oluşturdu.