Karsan Ticari Kanatlarını Güçlendiriyor

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, iç pazardaki hakimiyetini artırmak ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla Ticari İşler biriminde önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin ticari işler ve ihracatla ilgili çalışmalarının yürütüldüğü Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı, “İhracat Genel Müdür Yardımcılığı” ve “İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı” olmak üzere iki ana bölüme ayrıldı. Bu kapsamda, İhracat Genel Müdür Yardımcılığı görevine otomotiv sektöründe yurt içi ve yurt dışında önemli deneyimleri bulunan Deniz Çetin atandı. 2017 yılından bu yana Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla sürdüren, gerek iç pazarda gerekse ihracat pazarlarında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Muzaffer Arpacıoğlu ise yeni yapılanmayla birlikte İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Deniz Çetin kimdir?

Karsan’ın yurt dışı pazarlarındaki satış, karlılık hedefleri ve bilinirliğine yönelik çalışmalarının gerçekleştirileceği İhracat Genel Müdür Yardımcılığı bölümünde göreve başlayan Deniz Çetin, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Ardından, Boğaziçi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini başarıyla bitiren Deniz Çetin, çalışma hayatına 2004 yılında Mercedes-Benz Türk A.Ş.’de Tasarım Mühendisi olarak adım attı. Devam eden yıllarda, General Motors ve Temsa gibi otomotiv şirketlerinde çeşitli görevler üstlenen Deniz Çetin, son olarak Temsa’da Uluslararası Satış Müdürü ve ABD Ülke Müdürü olarak çalışmaktaydı.