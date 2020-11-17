Karsan Teslimatta Hız Kesmiyor

Yurtiçi teslimatlarını hız kesmeden sürdüren Karsan, son olarak Bursa’nın Kestel İlçesi’ne bağlı Barakfakih Beldesi’ne 28 adet Jest+ teslimatı gerçekleştirdi. Barakfakih Beldesi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ne teslim edilen Jest+’lar için bir teslimat töreni de düzenlendi. Düzenlenen törene; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Bursa ÖHO Başkanı Sadi Eren, Barakfakih Beldesi Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İbrahim Anaç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Bursa Karsan Bayii Koçaslanlar Otomotiv Satış Müdürü Adil Aydın katıldı. Teslim edilen araçlar Barakfakih ile Kestel şehir merkezi arasında hizmet vermeye başladı.

Toplu taşımada Karsan Jest+ farkı

Euro 5 motoru ve 6 ileri şanzımanıyla başarılı bir performans ile yakıt ekonomisi sağlayan Karsan Jest+, yüksek performansa sahip çalışkan motoruyla hem konforlu yolculuğun hem de en iyi verimin sağlanmasına yardımcı oluyor. Karsan Jest+, hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantajlar sağlıyor. Yüksek tırmanma kabiliyetinin yanı sıra yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar da sunan Karsan Jest+ ayrıca, herkes için kolay erişilebilirlik sunan alçak tabanıyla da ön plana çıkıyor. Karsan Jest+ düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca gelirken, 10’dan 15 koltuk seçeneğine kadar uzanan farklı yerleşim alternatifleri ve öne bakan koltukları ile yolculara rahat bir seyahat sunuyor.