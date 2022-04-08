Karsan, Romanya’daki Elektrikli Araç Ağını Genişletiyor!

Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu arasında konumlandıracağız. Romanya, Karsan’ın Fransa ile birlikte elektrikli araç pazarında en önemli hedef ülkelerinden biri konumunda yer alıyor. Bu doğrultuda bu yıl için koyduğumuz iki katı büyüme hedefimizde kilit rol oynayacak ülkelerden olacak” açıklamasında bulundu.

Sunduğu ticari araçlarla birçok ülkede kentlerin toplu ulaşımında söz sahibi olan Karsan’ın, sıfır emisyonlu ve yüksek menzilli elektrikli araçlarıyla yakaladığı başarısı sürüyor. 2022 yılını ciroda, kârlılıkta, ihracatta, istihdamda ve Ar-Ge kapasitesinde iki katına çıkararak kapatmayı hedefleyen Karsan, bu doğrultuda Romanya’ya olan ihracatını da artırmayı sürdürüyor. Focsani şehri için yapılan elektrikli otobüs anlaşması ile 7 adet e-JEST ve 9 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirecek olan Karsan, Romanya’daki büyümesini emin adımlarla sürdürüyor.

104 elektrikli araç siparişi alındı!

Timişora ve Braşov belediyeleri ile yakın zamanda 56 adetlik 18 metre e-ATA anlaşmasına imza atan Karsan, geçtiğimiz aylarda Romanya distribütörü Anadolu Automobil Rom ile Deva, Gura ve Segercea şehirlerinde e-JEST ve e-ATAK modelleriyle kazandığı elektrikli araç ihalelerine bir yenisini daha ekledi. Son olarak Focsani Belediyesi’nin 16 adetlik elektrikli araç ihalesini kazanan Karsan, Romanya’daki başarısını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Romanya’da 2022 yılı içinde teslim edilmek üzere şimdiden 104 elektrikli araç siparişi alan Karsan, ülkedeki elektrikli araç parkını yıl sonuna kadar 180 adede çıkartmayı planlıyor.

Büyüme hedeflerimizin merkezi Romanya olacak

2021 yılında yapılan anlaşmalar ve ihracat pazarlarının gelişmesi ile ciddi anlamda büyüme elde ettiklerini vurgulayarak 2022’de büyüme hedeflerine de Romanya’nın katkısının büyük olacağını belirten Karsan CEO’su Okan Baş, “2022 yılına her alanda iki kat büyüme hedefi ile girdik. Bu büyüme hedeflerimizden en önemlisi de elbette ihracat. Elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5 oyuncu arasında konumlandıracağız Romanya, Karsan’ın Fransa ile birlikte elektrikli araç pazarında en ciddi hedef ülkelerinden bir tanesi konumunda yer alıyor. Bu doğrultuda bu yıl için koyduğumuz 2 kat büyüme hedefimizde kilit rol oynayacak ülkelerden biri olacak. Romanya’da imza attığımız yeni elektrikli araç anlaşmaları ile ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma mottomuzu pekiştireceğiz” şeklinde konuştu.

e-JEST binek otomobil konforunu aratmıyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik multimedya dokunmatik ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB çıkışları ile donatılan ve talebe bağlı olarak WI-FI uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

e-ATAK 300 km menzil sunuyor

Ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan e-ATAK, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip e-ATAK’ta görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki e-ATAK, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.