Karsan Jest+ ve Atak Ukrayna’nın Kharkiv Şehrinde İşbaşı Yaptı!

Sunduğu hafif ticari araçlarla birçok kentin toplu ulaşımında söz sahibi olan Karsan, yurt dışından aldığı talepleri Bursa’daki fabrikasında karşılayarak ihracatını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna’nın Kharkiv kenti belediyesi ile 500 araçlık uzun süreli iş birliği anlaşması imzalayan Karsan, bu kapsamda 2021 yılı için planlanan toplam 150 aracını şehre teslim etti. 8 metre sınıfındaki dizel Atak ve 6 metre sınıfında yer alan dizel Jest+’dan oluşan araçlar, 2021 yılı sonu itibarıyla kentin toplu ulaşımında kullanılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla şehirlerin modern dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz. Atak ve Jest+ modellerimiz; boyutları, düşük emisyon salınımları ve sunduğu konforla en ideal toplu taşıma araçları olarak Avrupa ve çevre ülkelerinde yaygın kullanılıyor. Ukrayna’nın Kharkiv şehri de toplu taşıma ağı için operasyonel anlamda en tasarruflu ve en doğru araçları belirleyerek Karsan’ı tercih etti. Çevreci ve konforlu araçlarımızla Ukrayna Kharhiv kentinin dönüşümüne katkıda bulunmak mutluluk verici” dedi.

Atak’ın farkı; boyutu, konforu ve performansı

Kent içi toplu taşımada maksimum verimliliğe odaklanan Karsan Atak, yepyeni dış tasarımı ve LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm ortaya koyarken, üstün teknolojiyle donatılmış yeni sürücü kabiniyle konforda çıtayı daha yükseğe taşıyor. Üç parçadan oluşan ön tamponuyla servis maliyetlerini düşüren Atak’ta; Şasi Yana Yatma özelliği, engelli rampası, USB girişleri ve WiFi donanımları da yolcuların hayatını kolaylaştırıyor. Yeni Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla performansından ödün vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.

Jest+ şehir içlerinde ideal seyahati sunuyor!

Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor. Jest+’nın 170 HP gücündeki ve maksimum 400 Nm tork sunan motoru ise her koşulda üstün performansa olanak tanıyor.