banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Temel Karamollaoğlu korona virüse yakalandı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı
Çukurova Basketbol Avrupa’da adını son 16’ya yazdırdı

Karsan Jest+ ve Atak Ukrayna’nın Kharkiv Şehrinde İşbaşı Yaptı!

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, ürün yelpazesiyle dünya kentlerinin ulaşımında rol model olmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna’nın Kharkiv Belediyesi ile 500 araçlık iş birliği sözleşmesine imza atan Karsan, bu yıl için planlanan 6 metre sınıfındaki dizel Jest+ ve 8 metre sınıfındaki dizel Atak’tan oluşan toplam 150 adet aracı kente teslim etti. Söz konusu teslimatla Kharkiv kentinin toplu ulaşım filosundaki yerini alan Karsan’ın araçları, 2021 yıl sonu itibariyle kentte hizmet vermeye başladı. Konuyu değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla şehirlerin modern dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz. Atak ve Jest+ modellerimiz; boyutları, düşük emisyon salınımları ve sunduğu konforla en ideal toplu taşıma araçları olarak Avrupa ve çevre ülkelerinde yaygın kullanılıyor. Ukrayna’nın Kharkiv şehri de toplu taşıma ağı için operasyonel anlamda en tasarruflu ve en doğru araçları belirleyerek Karsan’ı tercih etti. Çevreci ve konforlu araçlarımızla Ukrayna Kharhiv kentinin dönüşümüne katkıda bulunmak mutluluk verici” diye konuştu.

Otovitrin 05.01.2022, 10:44
Karsan Jest+ ve Atak Ukrayna’nın Kharkiv Şehrinde İşbaşı Yaptı!

Sunduğu hafif ticari araçlarla birçok kentin toplu ulaşımında söz sahibi olan Karsan, yurt dışından aldığı talepleri Bursa’daki fabrikasında karşılayarak ihracatını sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna’nın Kharkiv kenti belediyesi ile 500 araçlık uzun süreli iş birliği anlaşması imzalayan Karsan, bu kapsamda 2021 yılı için planlanan toplam 150 aracını şehre teslim etti. 8 metre sınıfındaki dizel Atak ve 6 metre sınıfında yer alan dizel Jest+’dan oluşan araçlar, 2021 yılı sonu itibarıyla kentin toplu ulaşımında kullanılmaya başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Mobilitenin geleceğinde bir adım önde olma vizyonuyla şehirlerin modern dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyoruz. Atak ve Jest+ modellerimiz; boyutları, düşük emisyon salınımları ve sunduğu konforla en ideal toplu taşıma araçları olarak Avrupa ve çevre ülkelerinde yaygın kullanılıyor. Ukrayna’nın Kharkiv şehri de toplu taşıma ağı için operasyonel anlamda en tasarruflu ve en doğru araçları belirleyerek Karsan’ı tercih etti. Çevreci ve konforlu araçlarımızla Ukrayna Kharhiv kentinin dönüşümüne katkıda bulunmak mutluluk verici” dedi.

Atak’ın farkı; boyutu, konforu ve performansı

Kent içi toplu taşımada maksimum verimliliğe odaklanan Karsan Atak, yepyeni dış tasarımı ve LED gündüz farlarıyla modern bir görünüm ortaya koyarken, üstün teknolojiyle donatılmış yeni sürücü kabiniyle konforda çıtayı daha yükseğe taşıyor. Üç parçadan oluşan ön tamponuyla servis maliyetlerini düşüren Atak’ta; Şasi Yana Yatma özelliği, engelli rampası, USB girişleri ve WiFi donanımları da yolcuların hayatını kolaylaştırıyor. Yeni Atak’ın 4.5 litrelik FPT NEF4 turbo dizel motoru ise 186 HP güç ve 680 Nm tork sunan yapısıyla performansından ödün vermiyor. Euro VI emisyon seviyesine sahip motor, çevrecilikte de son teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya özen gösteriyor.

Jest+ şehir içlerinde ideal seyahati sunuyor!

Yokuş kalkış desteği ve şerit takip sistemi ile kaza önlemede önemli avantajlar sunan Jest+, engelli kullanımına uygun olacak şekilde alçak tabanlı özelliği ile de ön plana çıkıyor. Hesaplı bakım maliyetleriyle de rekabette avantaj sağlayan Jest+, düşük dönüş yarıçapıyla kentin kalbindeki en sıkışık trafikte bile en zor manevraların üstesinden kolayca geliyor. Jest+’nın 170 HP gücündeki ve maksimum 400 Nm tork sunan motoru ise her koşulda üstün performansa olanak tanıyor.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8