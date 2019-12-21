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Karsan Jest+ Hastabüs hizmetiyle Ağrı’da!

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu araçları üreten Karsan, yetkin ürün gamıyla belediyelerin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Son olarak Ağrı Belediyesi için üretim bandından çıkan 50 adet Jest+, Ağrı halkının hizmetine sunuldu. Bu araçlardan 10 adedi ise şehir merkezindeki mahallelerden hastaneye yolcu taşıma maksatlı olarak “Hastabüs” adıyla özel olarak kullanıma alındı.

Karsan Jest+ Hastabüs hizmetiyle Ağrı’da!

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu araçları üreten Karsan, yetkin ürün gamıyla belediyelerin çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Son olarak Ağrı Belediyesi için üretim bandından çıkan 50 adet Jest+, Ağrı halkının hizmetine sunuldu. Bu araçlardan 10 adedi ise şehir merkezindeki mahallelerden hastaneye yolcu taşıma maksatlı olarak “Hastabüs” adıyla özel olarak kullanıma alındı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 11:37
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Karsan Jest+ Hastabüs hizmetiyle Ağrı’da!

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, sunduğu ürün gamıyla toplu taşımada etkin bir çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Karsan, Ağrı Belediyesi için üretim bandından çıkan 50 adet Jest+ minibüsü Ağrı halkının hizmetine sundu. Bu araçlardan 10 adedi ise şehir merkezindeki mahallelerden hastaneye yolcu taşıma maksatlı olarak, “Hastabüs” adıyla özel olarak hizmet vermeye başladı. Trafikte dur-kalklara maruz kalmadan ve kent içerisinde hiçbir durakta beklemeden hasta ve yakınlarının rahat bir şekilde hastaneye ulaşmalarını sağlayan Hastabüs, Ağrı’nın 10 mahallesinde devreye alındı.

Konuyla ilgili konuşan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Ağrı ulaşımı için önem arz eden 50 adet Jest+ minibüsümüz bölge halkına hizmet vermeye başladı. Jest+’ların farklı trafik koşullarına ve farklı coğrafi yapılara uygun tasarımı, motor performansı, ideal yakıt tüketimi, servis-bakım kolaylıkları ve arkasında Karsan güvencesinin olması, bir kez daha tercih edilirliğimizi sağladı” dedi.

Her koşulda konfor: Jest+

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İhracat başarılarımızın yanında, yurt içinde farklı bölgelere gerçekleştirdiğimiz teslimatlarla da tercih edilirliğimizi sürdürüyoruz. Ağrı ilimizin ulaşımı için önem arz eden 50 adet Jest+ minibüsümüz bölge halkına hizmet vermeye başladı. Jest+ araçların farklı trafik koşullarına ve coğrafi yapılara uygun tasarımı, motor performansı, ideal yakıt tüketimi, servis-bakım kolaylıkları ve arkasında Karsan güvencesinin olması, bu tercih edilirliği bir kez daha sağladı. Jest+’nın bu dinamikleri sebebiyle konvansiyonel toplu ulaşım biçimlerinin dışında, seri bir şekilde hastaneye yolcu taşınması gibi önemli bir misyonda kullanılmaya başlanması da oldukça kıymetli. Karsan olarak Ağrı ulaşımına sağladığımız bu katkıdan mutluyuz” şeklinde konuştu.

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