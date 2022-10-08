Karsan İtalya’da Gövde Gösterisine Hazırlanıyor!

İtalya pazarının kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “İtalya’da hedeflerimizi büyüttük. Bu kapsamda iddialı adımlar atıyoruz ve elektrikli araçlarımızla varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri özelinde kısa bir süre önce 18 metre e-ATA modelimiz ile kazandığımız ihale de, hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizin kanıtları arasında yer alıyor. Avrupa’da gösterdiğimiz istikrarlı büyümenin bir adımı olarak da Milano ve Rimini’deki fuarlarda elektrikli ürün ailemizi sergilemeye hazırlanıyoruz” dedi.

Türkiye otomotiv sanayinin önde gelen kuruluşlarından Karsan, yüksek teknolojili mobilite çözümleri ile İtalya’daki yükselişini sürdürüyor. İtalya’nın Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri için toplam 31 adet 18 metrelik elektrikli otobüs ihalesini e-ATA modeli ile kazanan ve anlaşma doğrultusunda kısa bir süre önce de TPER Bologna firması ile sözleşme imzalayan Karsan, söz konusu pazardaki konumunu daha da güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, bu kapsamda 12-14 Ekim tarihlerinde; e-JEST, e-ATAK ve 12 metre e-ATA modellerinden oluşan 3 aracını sergileyeceği Milano’daki Next Mobility Expo ve Rimini’deki IBE (Intermobility and Bus Expo) fuarlarına damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Karsan’ın elektrikli araçları İtalya’nın dört bir yanında!

İtalya’da elde ettikleri başarılara yenilerini eklemenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Toplu ulaşımda en büyük pazarlardan biri olan ve elektrikli dönüşümünde hızlı adımlar atan İtalya’da hedeflerimizi büyüttük. Ana hedef pazarlarımız arasında yer alan Fransa ve Romanya’da olduğu gibi İtalya’da da yükselişimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. “Bu kapsamda iddialı adımlar atıyoruz ve elektrikli araçlarımızla bu pazardaki varlığımızı daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullanan Okan Baş, “Özellikle e-ATAK İtalya pazarında yoğun ilgi görüyor. Bolonya şehrinin toplu taşıma sistemleri özelinde kısa bir süre önce e-ATA modelimiz ile kazandığımız ihale de hedefimize doğru emin adımlarla ilerlediğimizin kanıtları arasında yer alıyor. Söz konusu ihalenin ardından İtalya’da şu ana kadar e-JEST ve e-ATAK ile birlikte 106 adet elektrikli araç siparişine ulaştık. Bu araçların tümünü gelecek sene İtalya’nın dört bir yanında göreceğiz. Avrupa’da gösterdiğimiz istikrarlı büyümenin bir adımı olarak da Milano’daki Next Mobility Expo ve Rimini’deki IBE (Intermobility and Bus Expo) fuarlarında elektrikli ürün ailemizi sergilemeye hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Karsan Europe organizasyonu daha da büyüyecek!

Karsan’ın, İtalya’da elde ettiği konumun pazara özel olarak oluşturulan ve şirketin yüzde 100 kendi iştiraki olan Karsan Europe ile daha da kuvvetleneceğini vurgulayan Baş, bu bağlamda önümüzdeki dönemde yapılanma anlamında organizasyonlarını büyüteceklerini belirtti.