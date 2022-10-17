Karsan, İspanya’da Gövde Gösterisi Yapacak!

Toplu ulaşımda elektrikli dönüşümün öncü oyuncularından Karsan, sayısız başarılara imza attığı elektrikli ve otonom ürün ailesini, 18-21 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek Madrid FIAA Uluslararası Otobüs ve Coach Fuarı’nda sergilemeye hazırlanıyor. Fransa, Romanya, İtalya gibi İspanya’nın da ana hedef pazarları arasında yer aldığı Karsan, fuarda tüm elektrikli ve otonom ürün gamını sergileyecek. «Sustainable Bus of The Year 2023» ödülünün sahibi e-ATA 12 metre ile ziyaretçilere test sürüşü imkanı sunacak olan Karsan, bu sayede meraklıların aracın performansını yakından deneyimleyebilmesine olanak sağlayacak.

e-ATA Hydrogen Hannover’den sonra Madrid’in de yıldızı olacak

Karsan’ın “Mobilitenin Geleceğin Bir Adım Önde” vizyonunu tamamlayan adımlardan biri olan e-ATA Hydrogen’in dünya lansmanı geçtiğimiz ay Hannover IAA Transportation Fuarı’nda gerçekleşmişti. Tüm dünyada ses getiren 12 metre e-ATA Hydrogen modeli Almanya’dan sonra İspanya’da da sahneye çıkacak. Bunun yanında Sustainable Bus of The Year 2023 ödülünün sahibi e-ATA 12 metre, e-JEST, e-ATAK, Otonom e-ATAK, e-ATA 10 metre ve e-ATA 18 metre olmak üzere Karsan’ın 7 farklı modeli fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.