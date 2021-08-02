Karsan ile Oyak Renault güçlerini birleştirdi: Renault Megane'ı Karsan üretecek

Karsan ile Oyak Renault güçlerini birleştirdi. Oyak Renault, Karsan ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı.

Karsan'dan KAP'a yapılan açıklamada, üretim başlangıcı için gerekli yatırımların 1,5 yıl sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Üretimin Karsan tesislerinde yapılması için planlanan yatırım tutarının 210 milyon TL olduğu, yatırım yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekilde hedeflendiği aktarıldı.

Oyak Renault: Fabrikamızda yeni nesil araçlara yer açıyoruz

Söz konusu proje ile mevcut Megane sedan üretiminin Karsan'a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olurken, Oyak Renault kaporta parçalarının üretim faaliyetine devam edecek. Aynı zamanda Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek. İş birliği kapsamında, Megane Sedan’ın üretiminin 5 yıl boyunca Karsan tarafından gerçekleştirilmesi öngörülürken; aracın mevcut satış ağı ise bugüne kadar olduğu şekliyle devam ettirilecek.

İş birliği anlaşması hakkında değerlendirmede bulunan Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun şunları söyledi; “Oyak Renault olarak, alanında köklü bir bilgi birikimine ve yetkin iş gücüne sahip bir marka olan Karsan ile hayata geçireceğimiz bu çalışma ile Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağımıza ve sektöre farklı bir açılım getireceğimize inanıyoruz.”



Karsan CEO’su Okan Baş ise, “Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun global nitelikte elektrikli ve yüksek teknolojili ulaştırma çözümlerini sunan Karsan olarak Oyak Renault ile gerçekleştireceğimiz bu iş birliğinden dolayı mutluyuz. Renault Megane Sedan modelinin üretim sorumluluğunu almış olmak bizleri heyecanlandırıyor. İlk adımını atmış olduğumuz bu proje ile Oyak Renault iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Aynı zamanda bu güzel gelişmenin Türk otomotiv sanayimize hayırlı uğurlu olmasını dileriz” dedi.