Karsan Endonezya’da Elektrikli Toplu Taşıma Dönüşümü İçin İşbirliği Mutabakatı İmzaladı!

İleri teknolojili mobilite çözümleri, değerli global iş birlikleri ve aldığı uluslararası ödüllerle dikkat çeken Karsan, dünyanın her noktasında iş birliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak G20 zirvesinin bir uzantısı olan ve 2022’de Bali’de düzenlenen B20 (Business 20) Zirvesi’nde Endonezya’daki elektrikli minibüs ve otobüs dönüşümüne yönelik olarak ihracat ve SKD tipi (yarı demonte) üretim aşamalarını da içeren önemli bir işbirliğine imza atan Karsan, attığı stratejik adımla yine öne çıkıyor. Karsan, Endonezya’daki elektrikli toplu taşıma ağı dönüşümünü desteklemek, bu pazara uygun sağdan direksiyonlu elektrikli araç üretmek ve satmak üzere Endonezyalı köklü CREDO GROUP şirketi SCHACMINDO ile işbirliği için mutabakat anlaşması imzaladı.

Endonezya’da toplu taşıma alanındaki elektrikli dönüşümle de ilgili açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Endonezya’nın ve Jakarta toplu ulaşım firması TransJakarta’nın 2030 yılına kadar toplu taşıma ağını elektrikli otobüslere geçirme hedefleri doğrultusunda oluşabilecek fırsatlar için Karsan ve CREDO GROUP arasında ortaklaşa bir proje başlattık. 2030’a kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen on binlerce araç ve milyar dolar büyüklüğündeki Jakarta şehrinin elektrikli toplu taşıma dönüşümünün büyük kısmını bu iş birliği doğrultusunda gerçekleştirme hedefindeyiz. Jakarta yanında diğer Endonezya şehirlerinden de bir bu kadar potansiyel bekliyoruz” dedi.

Okan Baş,“ Ülkemizin ihracatına ve iki ülke arasındaki iş hacmine katkısı olacak bu iş fırsatında 2 kademeli bir plan üzerinde ilerlemeyi arzu ediyoruz. Öncelikle ilk araçların satışının Türkiye’de üretilen tamamlanmış araçlar ile yapılması planlanırken daha sonrasında ise SKD tipi (yarı demonte) bir üretim tesisi kurularak yüksek oranda Türkiye’de tamamlanmış sağdan direksiyonlu araçların Endonezya’da tamamlanması ve çevre ülkelere satışta avantaj elde edilmesini amaçlıyoruz. Şayet hedeflerimizi yerine getirebilirsek Karsan olarak bu coğrafyada da Türk otomotiv endüstrisini başarıyla temsil edecek olmaktan ötürü büyük heyecan duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

“Ürettiğimiz modeller ve teknolojilerle dünyanın dikkatini çekiyoruz”

Geliştirdikleri ve ürettikleri elektrikli modellerle dünyanın dikkatini çektiklerini vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Çok yakın bir zaman önce 12 metre elektrikli e-ATA modelimiz ile kazandığımız Sustainable Bus of The Year 2023 gibi prestijli bir ödül aslında Karsan olarak yaptığımız çalışmaların ne yönde doğru olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’da ilkleri başararak şu anda sıradan gerçek bir rotada yolcu taşımakta olan Otonom e-ATAK modelimiz keza aynı şekilde sektörün dikkatini toplamaya devam ediyor. Son 5 yıl içinde, e-JEST ile başlayan, arkasından e-ATAK, Otonom e-ATAK ve sonrasında da 10-12-18 metre e-ATA modellerimiz ile elektrikli mobilite dönüşümüne öncülük ettiğimiz Karsan Electric Evolution stratejimizle yepyeni bir lig de mücadele etmeye başladık. Karsan olarak gerek geliştirip ürettiğimiz ileri teknolojili modellerimiz gerekse toplu ulaşımın elektrikli dönüşümünde oynadığımız öncü rol ile geleceğin mobilitesinde hep bir adım önde olmak için çalışıyoruz. Endonezya’daki iş birliğinin hayata geçmesiyle Malezya’dan Filipinler’e, Vietnam’dan Singapur’a kadar bir çok farklı pazarı Karsan markalı elektrikli araçlarımızla tanıştırmayı amaçlıyoruz’ dedi.