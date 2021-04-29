Karsan Elektrikli Araçlarıyla Romanya’nın Tercihi Olmayı Sürdürüyor!

Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, ihracat pazarlarında elektrikli ürün ailesiyle de büyümeye devam ediyor. Ürün yelpazesindeki yüzde 100 elektrikli araçları ve yaygın satış-servis ağıyla Avrupa şehirlerinin tercihi olan Karsan, son olarak Romanya’nın Mangalia kenti için düzenlenen elektrikli toplu taşıma araçları ihalesinin de tek kazananı oldu. İhalenin ardından Karsan Romanya bayisi Anadolu Automobil Romania ile Mangalia Belediyesi arasında, 10 adet Atak Electric otobüsün teslimi için sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Karsan, bu yılın ikinci yarısında otobüsleri kentin kullanımına sunacak.

Karsan, birçok Avrupa kentinde olduğu gibi, Romanya’da da sürdürülebilir bir mobilite için yatırım yapan kentlerin ulaşım ağına katkı sağlamayı sürdürüyor. Son olarak Sucaeva kentine elektrikli araçlarını teslim eden Karsan, Mangalia Belediyesi’ne teslim edeceği araçlarla birlikte Romanya genelindeki toplam araç sayısını 120’ye yükseltmiş olacak.

İhalenin kazanılmasının ardından açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Karsan sahip olduğu ürün gamıyla, Türk otomotiv sektörünün ihracatını desteklemeye devam ederken, elektrikli araçlarda global bir oyuncu haline gelmesiyle ülkemizin vizyonuna da katkı sağlıyor. Bugün pek çok Avrupa ülkesinde toplu ulaşımda elektrikli ürünlerimizle dönüşümün önemli bir parçası haline geldik. Son olarak Romanya pazarında elektrikli araç alanında büyümemizi sürdürüyor olmaktan dolayı mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Atak Electric 300 km menzil sunuyor

Tamamen yenilenen ön ve arka yüzüyle dinamik bir tasarım çizgisine sahip olan Atak Electric, ilk bakışta LED gündüz farlarıyla dikkatleri çekiyor. 230 kW güce sahip Atak Electric’te görev yapan elektrikli motor, 2.500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW tarafından geliştirilen beş adet 44 kWh bataryalarla toplamda 220 kWh kapasitesi bulunan 8 m sınıfındaki Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25’e kadar kendi kendini de şarj edebiliyor. 52 kişilik yolcu kapasitesi sunan modelde, 18+4 ve 21+4 katlanır olmak üzere iki farklı koltuk yerleşim seçeneği bulunuyor.