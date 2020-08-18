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Karsan elektrikli araçlar teknoloji laboratuvarı kuruluyor

Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan ve yarım asrı geride bırakan Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, üretim ile ihracattaki öncü çalışmalarının yanı sıra eğitim ve istihdam odaklı yaklaşımıyla hayata geçirdiği işbirlikleri ile de örnek olmaya devam ediyor. Karsan bu kapsamda; otomotiv sektöründe mesleki eğitime katkı sağlamak amacıyla Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı. İmza törenine katılan Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın sektörümüze, kadın istihdamına ve ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacağına inanıyoruz” dedi. İmzalanan protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı” kurulması ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. 

Otovitrin 18.08.2020, 13:55 18.08.2020, 14:05
2008
Karsan elektrikli araçlar teknoloji laboratuvarı kuruluyor

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan, sektördeki diğer kurum ve kuruluşlar için örnek teşkil edecek işbirliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan bu kapsamda, Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile “Mesleki ve Teknik Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzaladı.

Bursa Valiliği binasında düzenlenen protokol törenine; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Karsan CEO’su Okan Baş, Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Alper Bulucu, İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut ve İl Milli Eğitim Mesleki Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş katıldı.

Karsan CEO’su Okan Baş

Karsan’ın öncü iş birlikleri devam edecek!

Törende konuşan Karsan CEO’su Okan Baş, yarım asrı geride bırakan Karsan’ın sektörde elde ettiği güçlü konumun birçok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurguladı. Tüm bu sorumluluklarından yola çıkarak çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi için istihdama ve eğitim alanındaki işbirliklerine ara vermeden devam edeceklerini söyledi. Bursa Valiliği ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolün de Karsan’ın bu amacından yola çıkarak hayata geçirdiği işbirliğinin bir eseri olduğunu vurgulayan Okan Baş, mesleki eğitimle sektörü buluşturarak geleceğe yatırım yapan böylesi geniş kapsamlı bir işbirliğinin tarafı olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Okan Baş, Elektrikli araçlar alanında yürüttüğümüz çalışmaları, bu alanda geleceğin nitelikli insan gücü olacak gençlerimiz ile paylaşacak olmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Birlikte atacağımız her adımın sektörümüze, kadın istihdamına ve ülkemizin geleceğine katma değer sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kadın istihdamına da katkı sağlanacak!

Söz konusu protokol ile “Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı kurulması” ve bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin 10. sınıflarından seçilerek eğitim görecek 20 öğrencinin en az yüzde 50’sini kız öğrencilerin oluşturması planlanırken, çalışmayla; yakın geleceğin kadın istihdamının artırılmasına öncülük etmesi amaçlanıyor. Söz konusu işbirliği; mezun olana kadar Karsan Elektrikli Araçlar Teknoloji Laboratuvarı’nda okuyacak öğrencilerin, gelecekte sektör ve yeni teknolojilere katma değer yaratacak bireyler olması açısından ayrı bir önem taşıyor. İmzalanan protokol kapsamında; okullarda eğitimi verilen alanları sektörle birlikte tasarlamak ve mezunların iş hayatına hazırlanmalarına destek olunması amaçlanıyor.

#Kadın istihdamı #Teknoloji #laboratuvar #elektrikli #araç
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