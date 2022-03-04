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Karsan e-JEST İki Yıl Üst Üste Avrupa Pazarının Lideri!

‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının iki yıl üst üste lider markası oldu. 2020 yılını yüzde 43 pazar payı ile elektrikli minibüs pazarında Avrupa’nın lideri olarak kapatan e-JEST, 2021’de bu payını %51,2’ye yükselterek bir kez daha zirvede yer aldı. Böylece 3.5-8 ton arası elektrikli minibüs sınıfında trafiğe kaydı yapılan her iki araçtan bir tanesi Karsan e-JEST oldu.

Otovitrin 04.03.2022, 11:05
Karsan e-JEST İki Yıl Üst Üste Avrupa Pazarının Lideri!

Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve sektöre öncü ürünleri ile yön veren Karsan, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarını domine etmeye devam ediyor. Markanın 2018 yılında lanse ederek 2019 yılı başında yollarla buluşturduğu ilk elektrikli modeli e-JEST, 2020 yılının ardından 2021’i de Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının lideri olarak tamamladı.

Pazar payını her sene katladı!

Satışa sunulduğu daha ilk sene olan 2019 yılında Avrupa’da kendi sınıfından yüzde 24 pazar payı elde etmeyi başaran Karsan e-JEST, bir yıl sonrasında bu payını yüzde 43’e çıkartarak 2020’de sınıfının en çok satan modeli olmayı başarmıştı. Wim Chatrou - CME Solutions tarafından yayınlanan 2021 yılı 3.5-8 ton arası Avrupa Minibüs Pazarı Raporu’na göre; geride bıraktığımız yılda, yine bu başarısını geliştirmeyi başaran çevreci model, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarındaki payını yüzde 51,2’ye çıkartmayı başardı ve iki sene üst üste sınıfının şampiyonu olmuş oldu.

“Her iki elektrikli minibüsten birisi e-JEST oldu”

e-JEST’in büyüyen başarı grafiğini değerlendiren Karsan CEO’su Okan Baş, “50 yılı aşkın süredir Türkiye’de minibüs pazarının en önemli oyuncularındanız. Şüphesiz ki, e-JEST’in küçük otobüs sınıfında elde ettiği bu önemli başarıda, özgün boyutlarının yanı sıra Karsan’ın bu deneyimi, distribütörlük yapısı ve satış sonrası hizmetler alanındaki yatırımları da büyük rol oynadı. Kendini kanıtlamış BMW i teknolojisine sahip elektrikli motor ve bataryalarıyla rakiplerimizden ayrıştırdığımız e-JEST’i, Fransa, Romanya, Almanya, Portekiz gibi birçok Avrupa ülkesinde yaygın olarak hizmete sunduk. Bu bilgi birikimi sayesinde Avrupa pazarında her sene, bir önceki yılın üzerine koyarak büyümeyi başardık. 2021 yılında da ikinci kez Avrupa’da elektrikli minibüs pazarının lideri olan Karsan e-JEST, elde ettiği yüzde 51,2’lik pazar payı ile trafige kaydı yapılan her iki araçtan bir tanesi olmayı başardı” diye konuştu.

Yüksek manevra kabiliyetine sahip e-JEST 210 km’ye kadar menzil sunuyor

Yüksek manevra kabiliyeti ve benzersiz yolcu konforuyla kendini kanıtlayan e-JEST, 170 HP güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km’ye kadar menzil sunarak bu anlamda 6 metrelik küçük otobüs sınıfının en iyi performansını gösteren e-JEST’in enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryaları yüzde 25 oranında kendi kendini şarj edebiliyor. 10,1 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, tamamen dijital gösterge paneli, anahtarsız çalıştırma, USB girişi ile donatılan ve talebe bağlı olarak Wi-Fi uyumlu altyapı sağlayan e-JEST, 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle de binek otomobil konforunu aratmıyor.

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