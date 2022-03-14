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Karsan e-ATAK Avrupa Pazarında Lider Oldu!

‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonu ile ileri teknolojili mobilite çözümleri sunan Karsan, e-JEST modeli ile iki sene üst üste yakaladığı liderliği e-ATAK modeliyle de perçinledi. Avrupa’da yolcu taşıyacak olan ilk otonom elektrikli otobüs unvanının yanı sıra, 2021 yılında Avrupa’da elektrikli midibüs pazarının en çok satan modeli de Karsan e-ATAK oldu. Chatrou Avrupa Pazar raporuna göre, 2021 yılını %30’luk segment payı ile kapatan e-ATAK, 8-15 ton arası elektrikli midibüs pazarının lideri oldu.

Otovitrin 14.03.2022, 09:44
Karsan e-ATAK Avrupa Pazarında Lider Oldu!

Geleceğin teknolojilerini bugüne taşıyan ve sektöre öncü ürünleri ile yön veren Karsan, Avrupa’da elektrikli minibüs pazarında üst üste yakaladığı başarılara ek olarak elektrikli midibüs sınıfına da liderlik ediyor. Markanın 2020 ve 2021 yıllarını lider olarak kapatan elektrikli modeli e-JEST’in yanı sıra, 8-15 ton elektrikli midibüs segmentindeki önemli oyuncusu e-ATAK da Avrupa’da sınıfının lideri olmayı başardı.

Avrupa’da %30 pazar payı ile Karsan e-ATAK Lider!

Türkiye’de üretilen elektrikli modelleri ile her sene bir önceki yılın üzerine koyarak büyüyen Karsan, e-ATAK modeli ile Avrupa pazarında 8-9 m elektrikli midibüs sınıfında %30’luk bir pazar payı elde etmeyi başardı. Avrupa’da elektrikli şehir içi midibüs segmentinde önemli bir oyuncu haline gelen e-ATAK, tıpkı Avrupa segment lideri e-JEST modeli gibi Karsan’ın ihracat rakamlarının yukarıya çıkmasında rol oynadı. Avrupa’nın 16 farklı ülkesinde hizmet veren elektrikli araçları sayesinde toplu taşımanın önemli oyuncularından olan Karsan, son 3 yılda Türkiye’nin elektrikli otobüs ve minibüs ihracatının %90’a yakınını gerçekleştirdi.

“İlklere imza attık”

Karsan CEO’su Okan Baş, e-ATAK’ın Avrupa’daki başarısını değerlendirerek, “2021 yılında elektrikli araç projelerinde ilklere imza attık. İtalya’da 80 adet e-ATAK için Consip ile çerçeve bir anlaşma yaptık ve ilk 11 adetlik siparişleri de şimdiden aldık. Ayrıca İtalya’da ilk kez Cagliari Belediyesi’nin 4 adet e-ATAK ihalesini kazandık ve bu yıl teslimatını yapacağız. Almanya’da ise ilk kez kamu kurumu olan Weilheim Belediyesi’ne 5 adet e-ATAK teslimatı gerçekleştirdik. İlk kez Lüksemburg pazarına e-ATAK ile giriş yaptık. Karsan e-ATAK’ın sürücüsüz versiyonuyla Michigan State Üniversitesi’nde ve Norveç’te gerçek trafik koşullarında yolcu taşımak üzere deneme sürüşlerimiz başladı. Bulgaristan’ın ilk elektrikli minibüsü olan, Meksika’da dahi Metrobus Bebe ismi ile benimsenen e-JEST’in ardından, Karsan e-ATAK’ın da Avrupa’da segment liderliğini yakalaması mutluluk verici” diye konuştu.

“İki kat büyüme hedefimize katkısı büyük olacak”

Karsan CEO’su Okan Baş, “Elektrikli araçlarda Avrupa pazarında en az iki kat büyümek istiyoruz. 6’dan 18 m’ye uzanan elektrikli ürün gamımız ile pazarın tümüne hitap ediyoruz ve Avrupa pazarının ilk beş oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz. Kartlar yeniden karılıyor ve elektrikli gelişim vizyonumuz e-Volution ile Karsan markasını Avrupa’da ilk 5’te konumlandıracağız. Elektrikli midibüs sınıfının lideri e-ATAK modelimiz de boyutu, kapasitesi ve teknolojisi ile bu anlamda en önem verdiğimiz ürünlerimizden bir tanesi. Avrupa’da şehir içinde yolcu taşıyacak olan ilk otonom teknolojili otobüs unvanını da kazanan Karsan e-ATAK modelimizin büyüme hedefimize katkısı da çok büyük olacak” şeklinde sözlerini sürdürdü.

e-ATAK 300 km menzil sunuyor

Karsan Ar-Ge tarafından geliştirilen e-ATAK, gücünü kendini kanıtlamış 220 kWh kapsaiteli BMW bataryalarından alıyor. 230 kW güce sahip elektrikli motoru, 8,3 metrelik boyutu, 52 kişilik yolcu kapasitesi ve 300 km’lik menzili Karsan e-ATAK’ı sınıfında öncü konuma getirdi. Otonom teknolojisine de sahip olan e-ATAK, alternatif akımlı şarj üniteleriyle 5 saatte, hızlı şarj üniteleriyle de 3 saatte şarj olabiliyor.

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